"La clínica nos está cobrando S/ 30 mil": Familiares de personas atropelladas en Cercado de Lima piden ayuda

La madre de Juan Diego Conejo Meléndez, una de las seis personas atropelladas en la avenida Abancay, indicó que su hijo será operado a causa del siniestro y aseguró que la clínica les ha solicitado un pago de S/ 30 mil por día.

En conversación con Exitosa, la señora Patricia Meléndez, madre de una de las víctimas del atropello múltiple en el Cercado de Lima, solicitó ayuda económica porque la Clínica Internacional les ha informado que el SOAT del vehículo no puede cubrir el gasto total de los afectados y que diariamente deberán pagar una gran suma de dinero.

"Nosotros somos familias de bajos recursos, y ahora me he sorprendido que en la clínica a diario tenemos que pagar S/30 mil. No sé dónde vamos a sacar tanta plata. No le deseo a nadie lo que estoy pasando yo con mi hijo", aseguró.