Expareja de Piero Quispe lanza tremendo misil contra Cielo Berríos y redes dicen que el "karma" hizo su trabajo

02/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angela Cavero, ex de Piero Quispe, no se quedó de brazos cruzados tras el ampay del futbolista con Olenka Mejía. A través de un contundente mensaje en redes sociales, lanzó un misil directo a Cielo Berríos, actual pareja del jugador. Su publicación no pasó desapercibida y desató una ola de reacciones, con usuarios asegurando que el "karma" hizo su trabajo.

Ampay de Piero Quispe y Olenka Mejía

El escándalo estalló cuando las cámaras de Magaly Medina ampayaron a Olenka Mejía ingresando a un hotel, donde Piero Quispe se encontraba hospedado tras la derrota de la selección peruana ante Venezuela. Ante la polémica, el futbolista negó rotundamente conocer a la modelo.

Sin embargo, la versión del jugador se vio debilitada cuando Olenka Mejía presentó audios en los que se le escucha a Piero Quispe diciéndole que la extrañaba. Esto no hizo más que avivar la controversia, dejando en evidencia una aparente contradicción en sus declaraciones.

Las reacciones no tardaron en llegar. Piero Quispe ha sido duramente criticado por negar los hechos, mientras que Olenka Mejía ha sido acusada de haberle tendido una trampa al jugador. Pero la controversia no se detuvo ahí. Cielo Berríos, actual esposa del mediocampista, también quedó envuelta en la polémica.

Aunque Cielo Berríos recibió mensajes de apoyo, otros usuarios en redes sociales señalaron que lo sucedido sería un acto de "karma", pues se dice que ella habría interferido en la relación que Piero Quispe mantenía con su exnovia, Ángela Cavero.

Frases como "Cielo tiene que ganar, pero la demanda jugosa que le va a sacar a Piero. La nueva Klug" y "Karma es karma" inundaron las redes, alimentando aún más el escándalo.

Ex de Piero Quispe manda indirecta

Tras la difusión del ampay, la noche del 1 de abril, Angela Cavero utilizó su cuenta de Instagram para compartir un enigmático mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Cielo Berríos.

"La mujer que se burla de la tormenta de otra, debe ir comprando su sombrilla para cuando le toque la suya", escribió Angela Cavero, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

El mensaje de Angela Cavero, la expareja de Piero Quispe, ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar. Mientras algunos interpretan sus palabras como una clara indirecta a Cielo Berríos, otros destacan que la situación no es más que el "karma" en acción. Por ahora, ni el futbolista ni su actual pareja se han pronunciado.