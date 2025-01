Mujer es hallada sin vida en Jesús María: Familiares sospechan de su empleador

Un nuevo asesinato se registró en Jesús María. En horas de la madrugada, vecinos reportaron que el cuerpo de una mujer sin vida se hallaba al interior de un inmueble, ubicado en el mencionado distrito. Familiares sospechan del empleador de la víctima,

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Jesús María, exactamente a la cuadra 8 de la avenida Brasil, y constató que al interior de una vivienda se encontraba el cuerpo sin vida de Aída Rosario Berdoni de 63 años.

Según información proporcionada por sus familiares, la víctima trabajaba en dicho lugar desde hacía ya año y medio. Sin embargo, su contrato se habría dado en extrañas circunstancias, puesto que el sujeto que solicitaba sus servicios primero le prometió un trabajo de ocho horas.

Posterior a ello, empezó a laborar 12 horas al día para finalmente mudarse al inmueble y atenderlo las 24 horas, todo el mes y sin tener días libres para descansar.

Asimismo, indicaron que el hombre al que le prestaba sus servicios no le remuneraba ningún tipo de sueldo y que incluso, vecinos les confirmaron que la víctima era maltratada verbal y psicológicamente.

"No le pagaba absolutamente nada. Además, me he enterado por un vecino que recibía maltratos verbales, psicológicos, agresiones", agregó.