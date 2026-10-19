Senamhi emite ALERTA ROJA para la COSTA SUR por fuerte evento climatológico: ¿cuál es su vigencia?

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la continuación de un fuerte fenómeno climatológico en la costa del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 427, el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad se prolongará hasta el viernes 23 de octubre en las regiones de Áncash, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. No obstante, en los departamentos de Arequipa e Ica, se estima prevista una alerta de extrema intensidad ( nivel rojo ).

Reporte de alerta por fuertes vientos en la costa.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa, acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

Entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre se calculan vientos con velocidades próximas a los 37 km/h en la costa norte y centro, alrededor de los 25 km/h en la costa sur y valores próximos a los 40 km/h en la costa de Ica.

Sin embargo, para el día viernes 23 de octubre, el pronóstico indica vientos con velocidades próximas a los 37 km/h en la costa norte, cercanas a los 35 km/h en la costa centro, alrededor de los 26 km/h en la costa sur y valores próximos a los 42 km/h en la costa de Ica .

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.