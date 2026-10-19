RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Exhorta reforzar labores preventivas

Senamhi emite ALERTA ROJA para la COSTA SUR por fuerte evento climatológico: ¿cuál es su vigencia?

El Senamhi alertó la continuación de un fuerte evento climatológico para las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

Pronostican incremento de la velocidad del viento en la costa.
Pronostican incremento de la velocidad del viento en la costa. Senamhi

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la continuación de un fuerte fenómeno climatológico en la costa del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 427, el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad se prolongará hasta el viernes 23 de octubre en las regiones de Áncash, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. No obstante, en los departamentos de Arequipa e Ica, se estima prevista una alerta de extrema intensidad (nivel rojo).

Reporte de alerta por fuertes vientos en la costa.
Reporte de alerta por fuertes vientos en la costa.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa, acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

Entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre se calculan vientos con velocidades próximas a los 37 km/h en la costa norte y centro, alrededor de los 25 km/h en la costa sur y valores próximos a los 40 km/h en la costa de Ica.

Marina de Guerra: oleajes anómalos de FUERTE INTENSIDAD impactarán contra el litoral norte este martes 20 de octubre
Lee también

Marina de Guerra: oleajes anómalos de FUERTE INTENSIDAD impactarán contra el litoral norte este martes 20 de octubre

Sin embargo, para el día viernes 23 de octubre, el pronóstico indica vientos con velocidades próximas a los 37 km/h en la costa norte, cercanas a los 35 km/h en la costa centro, alrededor de los 26 km/h en la costa sur y valores próximos a los 42 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta otoño del 2027
Lee también

Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta otoño del 2027

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.

Temas relacionados Arequipa Clima Ica Incremento de la velocidad del viento Senamhi

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA