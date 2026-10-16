Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta otoño del 2027

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.º 18-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero del 2027, reduciendo a magnitud fuerte hacia inicios del otoño del próximo año.

📣 La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" - #ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero, el cual se extendería hasta el otoño de 2027. Comunicado ➡️ https://t.co/4p8bVHGiyB https://t.co/ioKUy3q7PX October 17, 2026

Situación del climatológica hasta diciembre del 2026

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este viernes 16 de octubre, para lo que resta del 2026 se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027, se registrarán lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Con respecto a los caudales del ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, serán superiores a lo normal desde noviembre. En el caso de los ríos Rímac y Chillón, a partir de diciembre.

En el sur del Perú, en la región Ica, los caudales serían de normal a superior, y en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores. Para la Amazonía, en selva norte, se registrán caudales normales; mientras que, en el centro y sur, menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca presentarán caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Del mismo modo, las temperaturas del aire serán muy superiores a sus valores habituales en toda la costa peruana, con una alta probabilidad de registrar nuevos récords térmicos. Bajo esta premisa, las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para como posibles afectaciones hacia los diferentes cultivos.

Respecto a los recursos pesqueros, el ENFEN informa que la anchoveta está en su fase juvenil, muy pegada a la costa y profundizada. Además, se espera que continúe una buena disponibilidad de bonito, pez sierra y samasa cerca de la costa centro y sur; asimismo, otras especies como perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla, entre otras, a lo largo de toda la costa.

Cabe precisar que, los principales embalses del país se encuentran al 58 % de la capacidad hidráulica nacional, descendiendo sus volúmenes de forma muy notoria dentro de lo previsto para esta época del año, a excepción de los embalses de Tinajones (Lambayeque) y Paucarani (Tacna), que están en niveles muy bajos, para la época.

Por otro lado, bajo el posible escenario de déficit de precipitaciones para los próximos meses en la sierra, centro y sur, se presentarán racionamientos en el abastecimiento de agua para los distintos usos.

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y para la próxima temporada de lluvias (octubre 2026 a abril 2027).

Además, exhortan a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como nueva fecha para el 30 de octubre del presente.