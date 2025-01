Speed en Perú: Histeria por streamer responde a una ausencia de modelos en el país, afirma psicólogo

La reciente fiebre por el streamer Speed ha encendido un debate sobre la influencia de las figuras mediáticas en la juventud peruana. En una entrevista con Exitosa, el psicólogo social Jorge Yamamoto ofreció su perspectiva, explicando que la "histeria" en torno a Speed no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la falta de modelos positivos en la sociedad peruana.

Según Yamamoto, el vacío de referentes en diversos campos como la ciencia, el deporte o la cultura ha hecho que los jóvenes busquen inspiración en figuras del entretenimiento digital, como los streamers.

"Los seres humanos en especial los jóvenes tienen una necesidad de buscar modelos, personas a las cuáles admirar e imitar y en particular en Perú se da una tremenda ausencia de modelos, los futbolistas no cumplen con su papel y no ayudan", aseguró Jorge Yamamoto