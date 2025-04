Ulises Villegas ROMPE SU SILENCIO tras sentencia de 6 años por colusión agravada: "Seguiré trabajando hasta el final"

Sobre la tarde de este miércoles 23 de abril, el Ministerio Público, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado donde anunciaba que el alcalde de Comas, Ulises Villegas, había recibido una sentencia de 6 años de prisión por el delito de colusión agravada.

Según el documento, este proceso legal data del año 2017 cuando el burgomaestre era representante de una empresa que entregó una obra inconclusa a la Municipalidad de Independencia. Además, se indicó que esta pena se encontraba con ejecución diferida por lo que la autoridad edil no sería recluido en una institución penitenciaria.

Como era de esperarse, Ulises Villegas no tardó en manifestarse sobre esta situación en su cuenta oficial de TikTok donde publicó un video dando su descargo. En primer lugar, el alcalde de Comas deja en claro que pese al fallo del Poder Judicial se mantendrá firme en el cumplimiento de sus funciones.

Además, señaló estar sorprendido por el pronunciamiento de la Fiscalía, pero también aprovechó el momento para reafirmar el cariño que asegura recibir por parte de los comeños.

En la segunda parte del video, la autoridad edil señala que la sentencia impuesta se trata de una persecución política en su contra y hasta acusó a la Fiscalía de querer desinformar a la población pese a que el comunicado de dicha entidad aclara que los hechos se dieron cuando no ejercía el cargo público que ostenta actualmente.

"Señores del Ministerio Público no se presten, no caigan en temas políticos para querer asustar a la población. Ustedes no pueden sacar un comunicado mal informando a la opinión pública. Acá seguiremos con las actividades y gracias a los vecinos de Comas. Informen bien de una denuncia del año 2017 que no tiene nada que ver la Municipalidad de Comas o mi función de alcalde", añadió.