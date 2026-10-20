VIH en Perú: 500 niños podrán simplificar su tratamiento con un solo comprimido diario

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tratamiento de aproximadamente 500 niños con VIH en el Perú podrá simplificarse con la incorporación de un medicamento que reúne tres principios activos en un solo comprimido de administración diaria.

La medida fue aprobada por el Ministerio de Salud (Minsa) como parte de una actualización de los productos farmacéuticos disponibles para atender a pacientes con VIH y hepatitis virales crónicas.

La nueva presentación combina abacavir, lamivudina y dolutegravir en un comprimido dispersable, que puede disolverse en agua para facilitar su administración. Esta característica busca hacer más sencillo el cumplimiento del tratamiento pediátrico y favorecer que los menores reciban sus medicamentos de manera continua.

La incorporación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial n.° 929-2026/MINSA, que aprobó una lista complementaria de ocho productos farmacéuticos al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) para el Sector Salud.

Un solo comprimido diario para facilitar el tratamiento de niños con VIH

Una de las principales novedades de la disposición del Minsa es la presentación pediátrica que reúne tres medicamentos antirretrovirales: abacavir, lamivudina y dolutegravir en una sola dosis diaria.

Al tratarse de un comprimido dispersable, su preparación resulta más sencilla para los niños que necesitan recibir el tratamiento, especialmente cuando tienen dificultades para ingerir tabletas convencionales.

De acuerdo con la información del sector Salud, aproximadamente 500 niños con VIH en el país podrán beneficiarse con esta alternativa terapéutica. La simplificación de la toma diaria busca facilitar la continuidad del tratamiento, un aspecto importante para el control de la infección y el seguimiento médico de los pacientes.

La actualización también permitirá mejorar las opciones disponibles para otros grupos de personas que viven con VIH, mediante medicamentos dirigidos a necesidades clínicas específicas. La adquisición de estos productos y la actualización de las normas para orientar su uso forman parte de los alcances de la medida.

Minsa incorpora opciones para adultos y pacientes con hepatitis

La lista complementaria incluye tenofovir alafenamida/emtricitabina para adultos con VIH que presentan problemas renales o de mineralización ósea. También incorpora darunavir/ritonavir para pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento antirretroviral de primera línea. Según las estimaciones del sector, más de 4.000 adultos con VIH podrán beneficiarse de estas alternativas.

Asimismo, se amplió el uso de tenofovir/emtricitabina/dolutegravir para gestantes con VIH, mientras que para las personas con hepatitis crónica B se incorporó tenofovir alafenamida, con el que se espera beneficiar a más de 500 pacientes. En tanto, la combinación de sofosbuvir/daclatasvir estará destinada a más de 300 personas con hepatitis crónica C.

La incorporación de los productos fue gestionada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), mediante el área responsable de VIH y hepatitis, ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). La lista complementaria no se actualizaba desde 2023.

La actualización busca ampliar las alternativas terapéuticas y facilitar la atención de personas con VIH y hepatitis virales en el Perú. En el caso de los niños, la nueva presentación de un comprimido diario representa una medida orientada a simplificar la administración de los medicamentos y favorecer la continuidad del tratamiento, mientras el Minsa mantiene su compromiso de garantizar el acceso universal y gratuito a la terapia antirretroviral en todas las regiones del país.