Pensión 65 cumple 15 años: programa atiende a más de 824 mil adultos mayores a nivel nacional

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El programa Pensión 65, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conmemoró su 15.º aniversario renovando su compromiso de consolidar la atención integral dirigida a más de 824 mil adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el territorio peruano. Más allá de la entrega de la subvención económica de 350 soles abonada de manera bimestral, la intervención estatal contempla despliegues de acompañamiento médico, entrega de lentes correctoras y campañas de salud preventiva.

Festival multiservicios y acciones de acompañamiento integral

En el marco de la conmemoración central, la dirección ejecutiva del programa social coordinó la realización del Festival del Adulto Mayor en el distrito de Surquillo, habilitando un punto de atención en el Complejo Deportivo Paul Harris Morococha. En este espacio intersectorial se instalaron módulos especializados para brindar evaluaciones médicas en disciplinas como odontología, nutrición, enfermería, psicología, exámenes de laboratorio y tamizaje preventivo de cáncer.

Asimismo, la gestión de Pensión 65 enfatizó que la cobertura técnica abarca visitas domiciliarias periódicas en los centros poblados de las 24 regiones del país. A través de iniciativas estratégicas como el servicio Te Acompaño y la intervención Saberes Productivos, la entidad busca revalorar los conocimientos ancestrales de la población adulta mayor, impulsando a su vez emprendimientos locales y garantizando la entrega de instrumentos ópticos para mejorar su calidad de vida.

Durante la jornada presencial en la capital, la institución otorgó una distinción especial a usuarios centenarios que simbolizan el impacto del programa en sus comunidades. El acto buscó destacar la resiliencia y el envejecimiento activo, reafirmando que las intervenciones del sector inclusión no se limitan a la transferencia monetaria, sino a la consolidación de un entorno de protección integral.

El programa acompaña a miles de adultos mayores.

Reconocimientos regionales y proyecciones presupuestales

De manera simultánea, la entidad estatal desplegó homenajes a través de sus sedes territoriales en todo el país para condecorar a los adultos mayores que representan un legado de sabiduría e identidad en sus localidades. Beneficiarios de departamentos como Amazonas, Áncash, Cusco, Piura, Loreto, Puno y Ucayali recibieron reconocimientos oficiales por su liderazgo y participación constante en los espacios de saberes productivos.

La nómina de homenajeados incluyó a ciudadanos que se han convertido en referentes locales de resiliencia y transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales. Este despliegue en provincias reflejó la descentralización de las acciones del Estado en la articulación de servicios de salud, identidad y desarrollo social para los sectores en extrema pobreza.

En ese sentido, Pensión 65 consolida su presencia institucional como un pilar fundamental de la política de inclusión social en el Perú, orientando sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la infraestructura de salud, la revaloración de los adultos mayores y la sostenibilidad de sus servicios a nivel nacional.