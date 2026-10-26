Balón de Oro 2026: ¿quiénes son los candidatos y dónde ver la ceremonia EN VIVO desde Perú?

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Balón de Oro 2026 reunirá este lunes a las principales figuras del fútbol para distinguir a los mejores de la temporada. La gala y entrega del galardón podrá seguirse desde Perú por televisión y plataformas digitales, en una edición que conmemora los 70 años del premio individual con más prestigio del fútbol.

¿A qué hora comienza la ceremonia?

La premiación está programada para las 3:00 p. m., hora peruana, de este lunes 26 de octubre. Durante la jornada se anunciarán los ganadores de los distintos reconocimientos individuales y colectivos que forman parte de la ceremonia. El evento se desarrollará en el London Palladium Theatre de Londres, escenario elegido para esta edición del premio.

Lionel Messi es el máximo ganador del premio (8 veces)

¿Dónde ver el Balón de Oro desde Perú?

La transmisión estará disponible por ESPN en televisión de paga y por Disney+ Premium mediante streaming. Para acceder a estas señales será necesario contar con el servicio o la suscripción correspondiente. En algunos sectores de Sudamérica podrá sintonizarse gratuitamente por DAZN.

¿Quiénes destacan entre los candidatos?

Kylian Mbappé y Lamine Yamal aparecen entre los principales favoritos, según las publicaciones consultadas. La lista de aspirantes también incluye a Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lionel Messi y Jude Bellingham, además de Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior.

¿Qué otros premios se entregarán durante la ceremonia?

Además del Balón de Oro, en la gala se reconocerán distintas funciones y aportes dentro del fútbol que se registraron en el último año:

Trofeo Kopa: distingue al talento joven.

Trofeo Yashin: reconoce a los porteros.

Trofeo Gerd Müller: premia la capacidad goleadora.

Trofeo Johan Cruyff: distingue a los entrenadores.

Premios al mejor club masculino.

Premio Sócrates: destaca iniciativas solidarias y proyectos de impacto social.

La ceremonia permitirá conocer a los nuevos ganadores en una jornada dedicada al rendimiento deportivo y al aporte social del fútbol. Desde Perú, las opciones anunciadas para seguir los principales momentos son ESPN y Disney+ Premium, a partir de las 3:00 p. m.