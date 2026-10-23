Messi recibe premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en España

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de fútbol, Lionel Messi participó este viernes 23 de octubre en una ceremonia que le otorgó un reconocimiento a nivel internacional. El premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 fue el designado al deportista argentino a manos de la princesa Leonor de Borbón en la sala Covadonga del Hotel de la Reconquista, en Oviedo, España.

Messi recibe premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Dicho acto protocolar tuvo un significado especial para la princesa Leonor, quien lo entregó por primera vez en solitario. Entre los galardonados destacó el futbolista argentino Lionel Messi, quien llegó acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo.

La princesa le entregó personalmente la insignia y, posteriormente, Messi posó para una fotografía junto al resto de homenajeados. El anuncio se dio a conocer en la redes sociales de la Fundación Princesa de Asturias.

"La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo", expresó la publicación.

La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #PrincessofAsturiasAwards #LeoMessi #Deportes #Sports Lee también Lionel Messi revela cómo quiere ser recordado: "Un gran deportista que siempre luchó por sus metas y sueños" October 23, 2026

Primer futbolista en recibir premiación

Lionel Messi inscribió su nombre en la historia del Premio Princesa de Asturias de los Deportes al convertirse en uno de los protagonistas de la 46.ª edición de este reconocimiento, creado en 1987 para distinguir a destacadas figuras y referentes del deporte mundial.

El futbolista argentino recibió el galardón en reconocimiento a su trayectoria y a los logros alcanzados a lo largo de su carrera profesional, marcada por títulos nacionales e internacionales.

Con esta distinción, Messi se convierte en el primer futbolista en recibir el premio de manera individual, sin compartirlo con otro deportista o institución. La presencia del fútbol en el historial de estos premios ha sido limitada, pese a su popularidad y trascendencia internacional.

De esta manera, el capitán de la selección argentina suma un nuevo reconocimiento y consolida su legado como una de las figuras más destacadas de la historia de este deporte.

Finalmente, con este reconocimiento, Lionel Messi suma un nuevo hito a su trayectoria deportiva y se convierte en el primer futbolista en recibir individualmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. La distinción destaca su legado internacional y su influencia en el fútbol mundial, consolidando su lugar entre las grandes figuras deportivas.