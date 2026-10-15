Comerciante de 74 años fallece mientras trabajaba en el Mercado Dos de Mayo

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La mañana de este jueves 15 de octubre, Apolinario Villegas Flores, de 74 años, falleció al interior del Mercado Dos de Mayo, ubicado en el Cercado de Tacna, luego de sufrir una repentina descompensación mientras realizaba sus labores en la sección de comida. El comerciante se desplomó durante las primeras horas del día, lo que generó preocupación entre sus familiares y compañeros, quienes intentaron auxiliarlo.

Tras reportarse la emergencia, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó hasta el mercado para atender al adulto mayor. Sin embargo, luego de evaluarlo, confirmó que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con la información recogida en el lugar, Villegas Flores se dedicaba a la venta de comida y llevaba más de 20 años trabajando en este centro comercial, donde era conocido por personas que frecuentaban el establecimiento.

Testigo relata lo ocurrido

Un testigo señaló que a la víctima de cariño le decían "Raúl" o "Tino", aunque su nombre corresponde a Apolinario Villegas. El hombre precisó que no presenció el momento exacto de la caída, pues llegó cuando el comerciante ya se encontraba tendido en el suelo. "Cuando llegué ya estaba en el suelo", manifestó al describir las circunstancias en las que encontró al adulto mayor.

Asimismo, el testigo expresó su incomodidad por la espera para la llegada del fiscal encargado de las diligencias. "Pero lo que me incomoda es que no llegue a los fiscales", declaró. Sus palabras reflejaron el malestar por la demora mientras el cuerpo permanecía en el lugar. En tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Seguridad Ciudadana de la comuna provincial acudieron al mercado y restringieron el tránsito por el pasillo donde ocurrió el hecho, con el propósito de facilitar las actuaciones correspondientes.

Espera por las diligencias

El levantamiento del cadáver demoró más de una hora, mientras se esperaba la llegada del fiscal Juan Ticona Málaga y del médico legista para realizar los procedimientos de ley. Durante ese periodo, los familiares del comerciante, incluida su esposa, permanecieron en el centro de abastos a la espera de que concluyeran las diligencias. La presencia de las autoridades permitió mantener restringido el acceso al sector donde se produjo el fallecimiento.

Aunque inicialmente se presume que el deceso podría estar relacionado con un paro cardíaco, esta posibilidad no había sido confirmada oficialmente hasta el momento de la cobertura. La necropsia será determinante para establecer las causas de la muerte.