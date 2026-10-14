Escolar fue agredido por compañero en Huánuco y terminó con puntos en la cabeza: "Cogió un palo y le propinó un golpe"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Juan, padre de familia de Huánuco, denunció que su hijo fue víctima de una agresión física por parte de otro estudiante dentro de un salón de clases.

Según relató, el menor fue golpeado en la cabeza con un palo de madera, lo que le ocasionó una herida que requirió atención médica y cuatro puntos de sutura. Ante lo ocurrido, el progenitor dio a conocer el caso y expresó su preocupación por la agresión sufrida por su hijo en el centro educativo.

"Mi hijo tiene 15 años y lleva clases en las tardes. Me dijo que estaban jugando escondiéndole la mochila a su compañero, este se molestó y se la entregó. Sus amigos se comenzaron a reír, eso hizo que el chico se enfurezca, agarre un palo de madera y le propinó un golpe directo a la cabeza", afirmó.

Ausencia de docentes durante la agresión escolar

El apoderado agregó que, al momento de la agresión, no había ninguna autoridad del colegio presente. Asimismo, señaló que otros trabajadores del plantel auxiliaron al menor e intentaron hacerlo reaccionar tras el golpe recibido.

"Me indican que no había ningún profesor en el aula. Los primeros que cubrieron fue el personal de limpieza al notar que mi hijo estaba tendido en el piso, llamó a un profesor e intentaron auxiliarlo llevándolo a baño para limpiarle la herida. Esto no es cosa de juego, no es poca cosa", señaló.

Padre denuncia conducta brusca de compañero agresor

Según relató el señor Juan, el estudiante que habría agredido a su hijo ya tendría este tipo de comportamientos al interactuar con otros compañeros. Además, indicó que el menor se enteró de que su agresor habría señalado que estaba exagerando lo ocurrido, comentario que lo hizo sentir mal.

"Me comunicaron que el menor tiene una forma brusca de jugar dentro del aula. Luego del hecho, me comenta mi sobrina, con quien mi hijo comparte aula, que el chico que le golpeó comenzo a decir que estaba exagerando y que no era para tanto. Mi hijo se enteró y psicológicamente quedó impactado", sostuvo.

Finalmente, el padre de familia reiteró su denuncia sobre la agresión que sufrió su hijo dentro de un aula en Huánuco. El padre señaló que el escolar recibió un golpe en la cabeza con un palo de madera, cuya gravedad hizo necesaria la atención médica y la aplicación de cuatro puntos de sutura.