Un nuevo atentado extorsivo se registra en el país. Dos presuntos criminales dejaron un arreglo floral acompañado de una carta amenazante en los exteriores de la vivienda de Alberto Felipe Britto Mayer, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de La Libertad.

Caso de extorsión en La Libertad

Según los primeros reportes, el hecho tuvo lugar en el último fin de semana, en la calle Los Belirios N° 548, cuando Britto Mayer, de 84 años, se llevó la desagradable sorpresa de que unos facinerosos a bordo de una motocicleta habían dejado el arreglo floral exigiendo el triunfo del club Sport River de Florencia de Mora.

"De Barra River para Alfredo Britto", se lee en la carta extorsiva fechada para el 22 de setiembre del presente año, donde el equipo jugaría un partido en la recta final del cuadrangular final de la etapa departamental de la región liberteña.

Pero no todo quedó ahí, ya que los delincuentes no solo pedían que Britto mueva sus conexiones para dar el triunfo contundente de dicho equipo de fútbol, sino que de no cumplir con lo exigido no dudarían en mandar un nuevo arreglo floral pero "en el entierro de su hijo".

PNP investiga el caso de intimidación

La víctima, que es una personalidad destacada del deporte regional, optó por presentar la denuncia correspondiente y pedir mayor resguardo policial en la zona. Por ello, la PNP se comunicó con el Ministerio Público para coordinar las acciones necesarias.

Asimismo, se reveló que las autoridades manejan la hipótesis de una presunta implicación de grupos criminales que buscan lucrar mediante la intimidación en esferas del fútbol local. Las investigaciones siguen en curso con el uso de las escenas captadas por cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

Otro hecho similar en Chimbote

La delincuencia y la criminalidad sigue en aumento en el país. Ya que hace solo una semana, la primera regidora de Nuevo Chimbote, Karina Manrique Quipusco fue víctima de extorsión por parte de delincuentes que aseguraban acabar con su vida si no le pagaban el monto de S/50 mil.

A través de su página de Facebook, la funcionaria detalló que unos hombres que pertenecerían a "Los Gallegos", se acercaron a su pareja en horario laboral para pedirle el dinero y si en caso se negara, su familia pagaría las consecuencias.

Debido al temor del caso, la funcionaria interpuso una denuncia ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

De esta manera, delincuentes dejaron un arreglo foral en la vivienda del presidente de la Liga Departamental de Fútbol de La Libertad, Alfredo Britto exigiendo el triunfo del Club Sport River de Florencia de Mora.