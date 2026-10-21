Papa León XIV bendice a bebé con camiseta peruana y se emociona al escuchar grito de fieles por Chiclayo

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un emotivo encuentro protagonizó el papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, al detenerse para bendecir a un bebé que llevaba puesta la camiseta de la selección peruana.

El pontífice pidió que le acercaran al pequeño mientras recorría el lugar a bordo del papamóvil, en medio de la presencia de fieles que acudieron para verlo y saludarlo.

Papa León XIV bendice a bebé peruano durante recorrido en el Vaticano

La escena llamó la atención de los asistentes por el gesto de cercanía del Santo Padre con el menor, cuya vestimenta representaba un símbolo de identidad nacional para los peruanos presentes.

El episodio también despertó interés entre quienes siguen las apariciones públicas del pontífice, debido a la relación que ha construido con el país peruano a lo largo de los años.

El encuentro se produjo durante su regreso a las actividades públicas, luego de una reciente intervención quirúrgica. Su presencia en permitió que volviera a tener contacto directo con los fieles y recibiera muestras de afecto de personas procedentes de diferentes lugares.

La bendición al bebé se convirtió así en uno de los momentos más destacados de su recorrido, en una jornada que también estuvo marcada por las expresiones de cariño de los peruanos hacia el líder de la Iglesia católica.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Durante su paso, el pontífice fue sorprendido por un niño que vestía la camiseta de la selección peruana. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

Los gritos que hicieron sonreír al pontífice

Además del encuentro con el bebé, otro instante captó la atención durante el recorrido del papa León XIV por la Plaza de San Pedro. Mientras avanzaba en el papamóvil, uno de los asistentes gritó: "¡Perú, Perú!" "¡Chiclayo!" mientras León XIV impartía la bendición, una expresión que evocó la ciudad peruana donde el actual pontífice ejerció como obispo.

La frase provocó una sonrisa en León XIV, quien mantiene una relación especial con Chiclayo. El Santo Padre desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en el Perú y estuvo al frente de la diócesis chiclayana entre 2015 y 2023.

Su paso por esta ciudad del norte peruano dejó una huella entre los fieles, quienes continúan expresándole su afecto incluso después de su elección como sucesor del papa Francisco. Por ello, las referencias a Chiclayo suelen adquirir un significado particular en sus encuentros con la comunidad peruana.

El Papa León XIV volvió a las audiencias públicas 👉 El pontífice se presentó este miércoles por primera vez desde la cirugía a la que se sometió el 13 de octubre y volvió a una de las actividades centrales de su agenda en el Vaticano. #PapaLeónXIV #Vaticano #IglesiaCatólica #Papa #Internacionales #Noticias — Minuto YA ! (@MinutoYa) October 21, 2026

Las imágenes del bebé con la camiseta nacional y la reacción del pontífice ante el saludo se sumaron a las muestras de cercanía que mantiene con sus compatriotas y con quienes compartieron su labor pastoral.

La bendición al pequeño y la sonrisa ante el grito dedicado a Chiclayo reflejaron el vínculo afectivo que León XIV conserva con el Perú. Estos gestos, aunque breves, evidencian cómo su trayectoria en el país sigue presente en sus encuentros públicos y en el cariño que le expresan los fieles peruanos.