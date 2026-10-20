Papa León XIV en Perú: preparan helicóptero ambulancia ante posibles complicaciones tras operación

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV a Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de este 2026, se mantiene firme en su cronograma oficial a pesar de las precauciones adoptadas tras la reciente intervención médica del pontífice, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectársele cáncer pulmonar.

Así lo informó Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Bytton precisó que, hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente ninguna modificación o cancelación del viaje, aunque la prioridad absoluta es garantizar condiciones óptimas para un desplazamiento tranquilo y seguro del sumo pontífice.

Operativo sanitario especial y el helicóptero de la FAP

Uno de los puntos más críticos dentro de los traslados es la visita prevista a Santa Cruz de Succhabamba, en los Andes del norte peruano, situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Debido a que el trayecto incluye un vuelo en una aeronave con cabina no presurizada y a las exigencias propias de la altitud, la FAP dispondrá de un helicóptero equipado específicamente como ambulancia. Esta unidad contará con recursos médicos orientados a atender posibles afecciones respiratorias durante la gira por la región de Cajamarca.

@latinanoticias 🚨Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del papa León XIV, aseguró que los preparativos para la llegada del pontífice al Perú continúan según lo planificado. Sus declaraciones se dan en medio de la preocupación por el estado de salud del papa, mientras se mantienen las coordinaciones para su visita. Video: Reuters ♬ sonido original - Latina Noticias

Adaptaciones logísticas y reducción de esfuerzo físico

Para cuidar el bienestar del Santo Padre, la comisión organizadora también evalúa ajustes puntuales en los recorridos dentro de la capital. Entre las alternativas contempladas figura el uso de ascensores en determinados puntos para evitar el uso de escaleras y minimizar el desgaste físico

Asimismo, se ha previsto la utilización de dos papamóviles especiales que facilitarán su movilización durante las distintas actividades públicas. La agenda general contempla un recorrido de seis días por Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y la referida localidad cajamarquina.

Llegada de la comitiva del Vaticano

Como parte de los preparativos finales, una delegación de avanzada procedente del Vaticano arribará a Lima el próximo lunes 26 de octubre. Esta comitiva supervisará de cerca los detalles operativos, la seguridad y la logística de las actividades oficiales, incluyendo la masiva misa prevista para el 16 de noviembre, cuyas inscripciones gratuitas para los fieles comenzarán a gestionarse la próxima semana.

Las estrictas medidas sanitarias y logísticas desplegadas por la organización y las autoridades peruanas reafirman el compromiso de asegurar un desarrollo seguro, ordenado y médicamente respaldado de la esperada visita papal.