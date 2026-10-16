Elecciones de Centros Poblados 2026: Reniec informa que más de 3 millones de ciudadanos irán a las urnas el 1 de noviembre

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó la cantidad de votantes para la nueva jornada electoral que se desarrollorá este domingo 1 de noviembre.

En ese contexto, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin remitió 3 398 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales, correspondientes a un total de 3 382 774 electores.

Cajamarca concentra el mayor número de electores

Bajo esta consideración, las regiones con mayor cantidad de ciudadanos habilitados para votar destaca Cajamarca, con 503 681 electores, seguida de La Libertad, con 294 717; Puno, con 279 951; y Piura, con 270 529.

Asimismo, se registran electores en Huánuco (248 540), Cusco (207 051), Áncash (205 231), San Martín (177 532), Junín (161 999), Huancavelica (159 086), Apurímac (142 786), Ayacucho (135 624) y Amazonas (116 894).

En tanto, Lambayeque cuenta con 93 276 electores; Lima, con 69 064; Loreto, con 68 984; Pasco, con 64 842; Ucayali, con 41 063; Tumbes, con 36 818; y Arequipa, con 34 288.

No obstante, los departamentos con menor número de ciudadanos convocados son las siguientes: Ica (7 388), Tacna (9 738), Madre de Dios (24 353) y Moquegua (29 339).

¿Quién organiza las elecciones?

Cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde provincial es responsable de la ejecución del proceso electoral para la elección de autoridades municipales de centros poblados, en coordinación con cada alcalde distrital, en cumplimiento del cronograma y directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) y a la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec.

El proceso es conducido por un comité electoral integrado por cinco pobladores que domicilian dentro de la jurisdicción de la municipalidad del centro poblado. Sus integrantes son elegidos mediante sorteo público, con la presencia de representantes de las municipalidades provincial y distrital.

Según el cronograma electoral aprobado el pasado 29 de diciembre de 2025 (RESOLUCIÓN 000011-2025-GG/ONP), las jornadas de capacitaciones para los miembros de mesa culminan el sábado 31 de octubre.

De esta manera, más de 3 millones de peruanos acudirán nuevamente a las urnas, cumpliendo así uno de los tres procesos electorales que ha tenido el país en el 2026: las elecciones generales y las recientes elecciones regionales y municipales.