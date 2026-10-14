Poder Judicial anula multas electorales en Lima a ciudadanos afectados por demoras en mesas de sufragio

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en defensa de los derechos de los votantes limeños afectados el pasado 12 de abril. Mediante la Resolución N.º 8, fechada el 2 de octubre, la autoridad determinó que la deficiente organización en la apertura de mesas recortó el tiempo normativo disponible para votar en la capital.

Exoneración de sanciones y nuevos protocolos para el organismo electoral

Como medida correctiva, el fallo judicial ordena al Jurado Nacional de Elecciones aplicar la exoneración automática de las multas por omisión al voto a los ciudadanos afectados. La disposición abarca a todas las personas asignadas a mesas de sufragio que hayan registrado demoras superiores a tres horas en su instalación durante los comicios. De esta manera, el beneficio aplica directamente a quienes tuvieron mesas que abrieron sus puertas después de las 11:00 a. m.

Adicionalmente, la sentencia exige a la entidad electoral reestructurar e implementar de inmediato mejores protocolos de control preventivo y fiscalización en los locales de votación. La instrucción busca evitar que este tipo de irregularidades e imprevistos logísticos se repitan en futuras convocatorias en las urnas a nivel nacional.

El pronunciamiento del juzgado establece que las fallas en el inicio de la jornada electoral limitaron el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La decisión sienta un antecedente directo respecto a la responsabilidad organizativa de las instituciones encargadas de los comicios. Con ello, se busca garantizar que las futuras jornadas de votación cuenten con las garantías correspondientes para toda la población.

Postura de la comuna metropolitana y pedido de reforma al sistema electoral

A través de un comunicado oficial publicado este miércoles, la Municipalidad Metropolitana de Lima celebró la decisión judicial emitida en favor de los votantes de la capital. La comuna exigió al Jurado Nacional de Elecciones acatar la resolución de forma inmediata para suspender el cobro de las sanciones aplicadas a los ciudadanos.

La Municipalidad de Lima se pronunció.

En el mismo pronunciamiento, la comuna metropolitana elevó un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso para impulsar un proceso de reestructuración integral del sistema electoral. La iniciativa propone abarcar al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

La solicitud de la administración municipal enfatiza la necesidad de adecuar el funcionamiento de los organismos electorales para evitar perjuicios a los electores. La articulación entre los poderes del Estado resulta clave para ejecutar los cambios requeridos en la organización de los comicios. Con este llamado, la alcaldía busca fortalecer las garantías en favor de la ciudadanía durante las jornadas de sufragio.