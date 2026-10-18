Facultades legislativas: Comisión de Constitución del Senado continuará con el debate este lunes 19 de octubre

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado continuará este lunes 19 de octubre con el debate del pedido de facultades legislativas, luego de la accidenta sesión del último jueves 15, donde su titular, Carlos Mesía (Fuerza Popular), fue acusado de desconocer el reglamento de la Cámara Alta.

Según el portal del Congreso de la República, la citación ha sido establecida para las 10:00 a. m. en la sala David Samanez del edificio Mario Vargas Llosa, donde podría definirse el texto sustitutorio que le permitaría legislar al Gobierno por 90 días, inicialmente en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Citación

Controversia tendría su punto final

Como se recuerda, la controversia en la conducción de la audiencia comenzó tras la votación de la cuestión previa presentada por la senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) para que se debata la correcta interpretación de los límites que tiene el Senado sobre el texto sustitutorio aprobado el pasado 6 de octubre en la Cámara de Diputados.

La votación obtuvo seis votos a favor y cinco en contra; sin embargo, Mesía lo dio por rechazado, lo que provocó una serie de reclamos por parte de los integrantes de las bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, quienes optaron por retirarse de la sala.

En ese contexto, las bancadas de oposición cuestionaron que hayan incorporado más materias al texto en cuestión. Cabe precisar que, la Comisión aprobó incluir el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), así como modificar el Decreto Legislativo 1095, a fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil.

También proponen modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con la finalidad de establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo.

Con referente al sector agrícola, se propone facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento; además, de los productores agrarios a los mercados. Asimismo, establecer asistencia técnica y subvenciones para fortalecer las capacidades organizativas, productivas y comerciales de las mujeres rurales e indígenas; y de la transferencia tecnológica e innovación, a través de la extensión, asistencia técnica, mecanización y tecnificación agraria.

Otros de las materias consideradas son, establecer medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios e impulsar la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Además, se plantea la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables, con la finalidad de que al programa del Bono Familiar Habitacional (BFH) y medidas para asegurar el acceso universal al agua potable.

¿Qué contiene el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados?

El pasado 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

El debate seguirá su curso en el Senado, en medio de una visible crisis política entre ambas cámaras que conforman el Congreso de la República.