Senador de Buen Gobierno sobre facultades legislativas: "Las que están siendo aprobadas y procesadas son suficientes"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Flavio Figallo, senador de Buen Gobierno, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas y consideró que las medidas que actualmente se encuentran en proceso de aprobación son suficientes.

"Se están procesando las facultades, hay que terminar de hacerlo. No veo porqué el Gobierno quiere detenerse aquí, y no comenzar a actuar con estas 20 facultades", afirmó.

"Yo creo que las facultades que están siendo aprobadas y procesadas, son suficientes para que tengan mejores condiciones para hacer lo que vienen haciendo. Hay cosas que no nos parece que hagan porque pueden generar caos y problemas", indicó.

"No estamos de acuerdo con que los militares asuman directamente el manejo de los presos. Si se solicitan facultades para ello, no estaremos a favor. La participación de las FF. AA. podría discutirse en otro proceso, con un plazo más amplio. (...) Pasemos la página y sigamos", declaró.

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