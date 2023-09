"¡Que venga al mercado!": Ama de casa enfurecida con el ministro de Economía por pedir que reemplacen el limón

Una enfurecida ama de casa arremetió contra el ministro de Economía, Alex Contreras, por pedir a la población peruana que reemplace el limón con otros productos ante el alza de precios y le exigieron que visite los mercados para que conozca "realmente" la situación.

Las palabras de esta ciudadana tuvieron lugar esta mañana en el mercado El Bosque, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), y responde a la solicitud del titular del MEF. Según considera la mujer, la mencionada propuesta no solucionaría este problema.

"No es ninguna solución. Que venga al mercado el ministro, que venga a comprar a ver si el precio no le afecta a él, que venga y esté junto con las madres, que realmente no sabemos qué hacer. Él no puede decirnos 'busquen otra solución'. Él es el ministro, él tiene que ver acá y venir al mercado. El sueldo mínimo no alcanza", declaró en nuestro medio.