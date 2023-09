Alcalde vecinal denuncia existencia de mafia en la municipalidad de Trujillo que negocia espacios públicos

Lo que siempre fue una sospecha para muchos, fue revelado por al alcalde del territorio vecinal Chicago, Carlos Guevara, a través de Exitosa.

Guevara denunció la existencia de una mafia en la Municipalidad Provincial de Trujillo que negocia espacios públicos en su urbanización.

Guevara también indicó que, dentro de la Municipalidad Provincial de Trujillo, hay malos funcionarios que reciben coimas para permitir que negocios funcionen pese al peligro que generan, además hay fiscalizadores que cobrarían cupos a comerciantes.

El alcalde del territorio vecinal Chicago explicó que, con respecto a este tema, los comerciantes evitan dar información, razón por la que no se puede obtener pruebas para denunciar.

Finalmente, Guevara indicó a Exitosa que, temas como este, resultan peligroso en comentarlos.

"Pero no nos queda otra que exponer la realidad en nuestros territorios. Nosotros no somos parte de estas sucias organizaciones. Lamentablemente, no encontramos el respaldo de la municipalidad. No mandan a inspectores a las zonas, el esfuerzo que se hace es en vano, es una lucha de todos los días", finalizó.