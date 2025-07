Melissa Paredes rompe su silencio sobre supuesta noche de pasión con Bruno Agostini y Andrea San Martín

01/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La bomba explotó cuando Bruno Agostini mencionó a Melissa Paredes y Andrea San Martín en una picante confesión sobre una noche de pasión. Ahora, la exconductora de América Hoy rompió su silencio y contó su verdad sobre ese supuesto trío que ha dado tanto de qué hablar.

Melissa Paredes explota por "mentira"

Melissa Paredes se mostró más que sorprendida y, para qué negarlo, con una visible molestia, durante su comunicación con La noche habla el pasado 30 de junio ¿La razón? Las bombas que soltó Bruno Agostini en su paso por El valor de la verdad.

El modelo español contó que fue la propia Melissa Paredes quien, en su momento, ventiló el famoso "trío" que tuvo con él y Andrea San Martín.

Pero como era de esperarse, la exconductora de América Hoy salió al frente a desmentir estas afirmaciones, calificándolas de "mentira" sobre un tema tan personal.

Cuando le preguntaron sobre lo que dijo Bruno Agostini —que ella le había contado a Sebastián Lizarzaburu lo del trío cuando se peleó con Andrea San Martín— la reacción de Melissa Paredes fue de película.

Con un tono que mezclaba la sorpresa y el desagrado, soltó un "?????? What??????" que dejó claro su total desacuerdo y desmintió lo dicho por el español.

Melissa Paredes, visiblemente incómoda, prefirió no hurgar más en la herida. Según ella, no tenía ningún sentido hablar de algo que pasó hace más de 11 años.

"No tengo por qué dar explicaciones de un tema que supuestamente para el señor pasó hace más de 11 años. No tiene ningún sentido en pleno 2025 tocar un tema de la intimidad privada de mujeres", señaló.

La esposa de Anthony Aranda remató diciendo que no entendía por qué Bruno Agostini, de la nada, decidía revivir una historia tan vieja que no le aportaba nada a su vida actual.

La reacción de Anthony Aranda

Pero Melissa Paredes no fue la única que reaccionó a lo que dijo Bruno Agostini. Anthony Aranda no se quedó callado y salió al frente con un video en sus redes, donde no solo defendió a su esposa, sino que también dejó clarísimo que todo lo que ella hizo cuando estaba soltera no afecta en nada su relación actual.

"Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió ayer. De lo que se habló, creo que ustedes ni a mí, nos incumbe la verdad, si es verdad o si es mentira, la verdad no tiene importancia. Si es que fuese verdad que mi esposa hace muchos años, soltera, se divirtió... bien se lo celebro, no pasa nada, poco show", expresó.

El escándalo volvió a tocar la puerta de Melissa Paredes, pero esta vez ella no se quedó en silencio. La ex de Rodrigo Cuba desmintió lo dicho por Bruno Agostini y dejó claro que no piensa dar explicaciones sobre un tema que, según ella, no solo es falso, sino también parte del pasado.