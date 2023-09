Escándalo en Arequipa: Liberan a acusado de abuso sexual a pesar de confesión en audio

El Poder Judicial liberó al estudiante acusado de abuso sexual en agravio de su compañera de universidad, pese a que víctima presentó audio en el que se escuchaba la confesión y perdón del sujeto.

La audiencia judicial se vio envuelta en controversia después de que la Fiscalía no presentara como evidencia un audio en el que el acusado identificado como Luis Jaramillo (28) confesara y pidiera perdón por sus acciones.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 27 de agosto en la vivienda de Luis Jaramillo. Según la víctima, una joven de 18 años, ambos estudiantes habían acordado trabajar en proyectos académicos, pero ella se quedó profundamente dormida debido al cansancio. Jaramillo aprovechó esta situación para cometer el abuso.

La víctima, al darse cuenta de lo sucedido, confrontó al agresor y grabó un audio de más de 7 minutos en el que Jaramillo admitía su culpa y pedía perdón. En el audio, se escucha a la joven llorar mientras el acusado intenta justificar sus acciones.

Sin embargo, en un giro sorprendente, la Fiscalía no presentó el audio como evidencia durante la audiencia judicial. La jueza Jene Arias Pérez, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, decidió otorgar a Jaramillo la libertad condicional con restricciones.

Esta decisión ha causado temor y angustia en la víctima, quien ahora se preocupa por su seguridad. La joven afectada ha solicitado la intervención del Ministerio de la Mujer y de las autoridades para que se revisen las pruebas y se haga justicia.

"¿Cómo voy a seguir aquí si él está libre? ¿Qué me asegura que mañana voy a seguir viva? ¿Qué me asegura no va a tomar represalias hacía mi?", declaró la joven.