Donald Trump y su pedido especial a Javier Milei tras ganar las elecciones presidenciales de Argentina

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue elegido como nuevo presidente de Argentina este domingo al vencer a Sergio Massa. Tras ello, personajes políticos de diferentes partes del mundo han saludado su victoria, siendo uno de ellos es Donald Trump, quien le hizo una petición especial.

El pronunciamiento del exmandatario de Estados Unidos tuvo lugar en redes sociales, donde reaccionó al triunfo del político argentino en las elecciones presidenciales de este domingo.

Allí, Donald Trump utilizó su cuenta oficial de Truth para felicitar a Javier Milei y manifestar públicamente que estaba orgulloso de él. Y es que, según señaló, será el presidente que le dé un giro a la historia del país sudamericano.

Como se recuerda, Javier Milei y Sergio Massa fueron los dos candidatos presidenciales que se disputaron las elecciones argentinas para las próximos cuatro años.

No obstante, fue el candidato de La Libertad Avanza quien fue dado como ganador tras el discurso de Massa aceptando su derrota este domingo.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", señaló.