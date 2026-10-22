Bomberos controlan incendio en el Jockey Plaza y evitan que el fuego se propague a un grifo

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en Santiago de Surco, fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La emergencia movilizó a 14 unidades y generó preocupación por la cercanía de un grifo, al que las llamas no llegaron a propagarse.

De acuerdo con la información publicada por la institución, el reporte de la emergencia se registró durante las primeras horas de la madrugada y motivó la intervención de los equipos de respuesta. El fuego afectó un área aproximada de 600 metros cuadrados, según informó el brigadier mayor CBP Marcos Roberto Pajuelo, jefe de la IV Comandancia Lima Centro.

Durante el incidente, las personas que se encontraban dentro del establecimiento, principalmente trabajadores, fueron evacuadas como medida preventiva. Además, las columnas de humo pudieron observarse desde varias cuadras a la redonda.

Tras controlar las llamas, los bomberos culminaron las acciones de emergencia en el establecimiento. Pese a la extensión del área afectada, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Jockey Plaza explica cómo se produjo el incendio

A través de un comunicado, el centro comercial informó que el incendio se registró a las 12:20 a. m. en un espacio desocupado, durante trabajos de desmontaje que incluían labores de soldadura.

Según la administración del Jockey Plaza, estas actividades estaban a cargo de personal contratista que contaba con las licencias y los seguros correspondientes. El establecimiento también agradeció al Cuerpo General de Bomberos por su rápida y efectiva intervención para controlar la emergencia.

En su pronunciamiento, la empresa reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus visitantes, colaboradores y demás personas vinculadas al centro comercial. Sin embargo, el comunicado no precisa qué provocó el inicio del fuego ni establece una causa definitiva del siniestro.

Policía investigará las causas del siniestro

Una vez concluidas las labores de los bomberos, la Policía Nacional del Perú deberá iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Las diligencias permitirán determinar qué originó las llamas durante los trabajos de desmontaje y establecer si existieron factores que contribuyeron a la emergencia. La información proporcionada por el centro comercial constituye parte de los antecedentes del caso, pero no reemplaza las conclusiones de las autoridades.

El incendio en el Jockey Plaza fue controlado sin dejar víctimas y sin que el fuego alcanzara el grifo cercano. Aunque la emergencia fue superada, las investigaciones serán necesarias para precisar las causas del siniestro y esclarecer las condiciones en las que se realizaban los trabajos dentro del local desocupado.