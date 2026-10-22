Jesús María: violento choque entre dos autos deja heridos a conductores y termina con vehículo volcado

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente de tránsito se registró en la cuadra 2 del jirón Hermilio Baldizán, en el distrito de Choque en Jesús María deja dos heridosdonde un automóvil Mercedes-Benz de color plata terminó con las llantas hacia arriba tras chocar contra otro vehículo blanco. El siniestro dejó a ambos conductores heridos y movilizó a varias unidades de emergencia.

Auto habría ido a excesiva velocidad

Según los testimonios recogidos en la zona, el accidente habría ocurrido porque uno de los vehículos circulaba a una presunta excesiva velocidad. Debido a la fuerza del impacto, el automóvil plateado terminó completamente volcado, mientras que el otro vehículo también sufrió daños. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales tras la violenta colisión.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de la compañía de Bomberos para atender la emergencia y auxiliar a los afectados. El brigadier Martín Cortés Robles detalló que, al llegar, encontraron el Mercedes-Benz con las llantas hacia arriba y a su conductor tendido sobre el pavimento, con lesiones de consideración.

"Se ha encontrado el auto Mercedes-Benz volteado, junto al piloto y le hemos prestado el auxilio correspondiente, al igual que el chofer del otro vehículo que tenía problemas producto del accidente y un corte de 5 cm (...) todavía no se conocen las causas del accidente y la policía justamente está acá para investigar el motivo", declaró Cortés Robles.

Tras recibir los primeros auxilios, ambos conductores fueron trasladados a la clínica Stella Maris para recibir atención médica. Entretanto, agentes de la comisaría de Jesús María permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo se produjo el choque. Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán importantes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

🔴🔵 Jesús María: Auto terminó volcado tras chocar violentamente con otro vehículo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/DqHFvANyvA October 22, 2026

Vecinos temen por accidentes

Una vecina de la zona contó a Exitosa que escuchó un fuerte estruendo y salió de su vivienda para observar lo ocurrido. Además, manifestó su preocupación por la velocidad con la que algunos conductores transitan por las calles pequeñas del distrito y pidió mayor precaución para proteger a los residentes y peatones.

"Escuché un estallido y cuando salgo el carro está completamente volteado y durante todo el tiempo que he vivido aquí nunca ha habido un choque tan fuerte. Se supone que se debe respetar el límite de velocidad porque eso es una calle pequeña", dijo una vecina para Exitosa.

Es así que, el accidente ocurrido en Jesús María dejó daños materiales y dos conductores heridos, quienes fueron trasladados a una clínica. Mientras la Policía investiga las causas del choque, los vecinos exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad, especialmente en calles estrechas, para evitar nuevas emergencias que pongan en riesgo vidas.