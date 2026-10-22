Incendio en la zona de juegos del Jockey Plaza genera alarma y moviliza a 9 unidades de Bomberos

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en la cuadra uno de la avenida Manuel Olguín, en el distrito de Santiago de Surco. La emergencia generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el establecimiento, entre ellas familias que terminaban de realizar sus compras y se disponían de retirarse del lugar, así como también de los trabajadores del recinto.

Incendio en el Jockey Plaza genera alarma

De acuerdo con los testigos, el siniestro comenzó alrededor de las 12:20 a. m. en la zona recreacional de juegos del centro comercial. Ante la rápida propagación de las llamas, se procedió a evacuar a las personas que permanecían en el área, mientras se solicitaba la intervención de los bomberos para controlar la emergencia.

Hasta el lugar llegaron nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos integrantes trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se extendiera hacia un grifo cercano. La intervención permitió controlar las llamas y reducir el riesgo de que el incendio alcanzara otras instalaciones próximas al establecimiento.

El comandante departamental de Bomberos, Marcos Robert Pajuelo Herrera, descartó que se hayan registrado personas heridas o víctimas mortales. Asimismo, informó que el área afectada por el siniestro fue de aproximadamente 600 metros cuadrados. Las causas del incendio serán materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

Alrededor de las 3:00 a. m., el personal de Bomberos se retiró del centro comercial tras culminar los trabajos de remoción de escombros. Hasta el momento, la gerencia del Jockey Plaza no ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido y se desconoce si la atención al público se desarrollará con normalidad durante la jornada de hoy.

🔴🔵 Surco: Reportan incendio en la zona recreacional del Jockey Plaza 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/BCvflAa2Qv October 22, 2026

Caso Utopía

El incendio registrado en la zona recreacional del Jockey Plaza vuelve a traer a la memoria la tragedia de la discoteca Utopía, ocurrida en julio de 2002, cuando un espectáculo con fuego provocó un siniestro dentro del establecimiento ubicado en el centro comercial Jockey Plaza, en Surco. El caso marcó un antes y un después en la seguridad de los locales nocturnos del país.

La tragedia de Utopía dejó 29 jóvenes fallecidos y expuso graves deficiencias en las medidas de seguridad, la prevención de incendios y las condiciones de evacuación. El establecimiento funcionaba en el interior del centro comercial y la emergencia generó cuestionamientos sobre las responsabilidades de quienes administraban el local, así como sobre los controles de las autoridades competentes.

Aunque el reciente incendio se produjo en una zona de juegos y los bomberos descartaron víctimas mortales o heridos, las circunstancias de ambos casos son distintas. Las causas del nuevo siniestro aún deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes, mientras se espera que la administración del Jockey Plaza informe sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas tras la emergencia.