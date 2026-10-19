Canciller Carlos Espá confirma la evacuación de 50 peruanos atrapados en la guerra entre Rusia y Ucrania

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de su presentación oficial ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller Carlos Espá ofreció un balance detallado sobre la crítica y delicada situación que enfrentan decenas de peruanos captados y enviados a las filas del Ejército ruso, en medio de la prolongada guerra contra Ucrania.

Durante su exposición en el Parlamento, el ministro informó a los legisladores que las autoridades oficiales de Moscú reportaron un total de 459 connacionales incorporados a sus fuerzas armadas, mientras que el registro interno de la Cancillería peruana contabiliza 430 casos reportados por los familiares, contando con información oficial sobre 344 de ellos.

Muertos, desaparecidos, prisioneros y aún en actividad

Al profundizar en el estado actual de los peruanos enlistados en el extranjero, el titular de Torre Tagle detalló un panorama alarmante que evidencia los graves riesgos de esta red ilícita de reclutamiento internacional. Según lo detallado, se han confirmado oficialmente 25 fallecidos, 187 desaparecidos, 132 que se mantienen en actividad y 4 prisioneros en Ucrania.

Sobre este último grupo, Espá precisó que un equipo consular logró visitarlos directamente en prisión, corroborando de primera mano que se encuentran en buen estado de salud y estableciendo mecanismos ágiles para facilitar el intercambio de correspondencia escrita y videollamadas periódicas con sus seres queridos en el Perú.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El canciller Carlos Espá se pronunció tras salir de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y se refirió a la aprobación de 27 puntos del pedido de facultades legislativas e indicó que no lo ve como un triunfo o derrota y que debería... pic.twitter.com/Oa3KWBJbA6 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2026

Asimismo, el ministro advirtió ante el grupo parlamentario que el mecanismo de captación opera mediante engaños en el territorio nacional, con traslados financiados por terceros y la firma de contratos de prestación de servicios militares redactados en ruso, lo que genera que los ciudadanos suscriban estos documentos sin comprender su contenido, alcances ni peligros.

Peruanos evacuados pese a barreras

A pesar de las severas barreras diplomáticas y operativas, tales como la negativa explícita del gobierno ruso a permitir que un enviado especial del Estado peruano visite a los compatriotas heridos durante su misión oficial a Moscú en julio pasado, el canciller destacó que se ha logrado concretar la evacuación de alrededor de 50 peruanos fuera del conflicto.

Del mismo modo, enfatizó que el Poder Ejecutivo mantiene una exigencia permanente de transparencia informativa dirigida a las autoridades de Rusia, al tiempo que su sector ha sostenido más de 30 reuniones de trabajo e informativas con los familiares de las víctimas para coordinar la asistencia legal, el respaldo consular y los retornos pendientes al país.

Así, la exposición del canciller busca dar cuenta de un continuo seguimiento que el Ejecutivo otorga a la red de trata y reclutamiento militar, consolidando acciones concretas de rescate humanitario en beneficio de los connacionales afectados.