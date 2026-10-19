Visita del papa León XIV al Perú: Cancillería asegura que los preparativos siguen en marcha

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Carlos Espá informó sobre el despliegue organizativo que ejecuta el Gobierno peruano ante la próxima llegada del papa León XIV al territorio nacional. Durante su exposición, el titular de Relaciones Exteriores puntualizó que los preparativos cuenta con un margen de 12 semanas, de las cuales nueve ya transcurrieron, en contraste con las 35 semanas utilizadas para la visita apostólica del papa Francisco en 2018.

Coordinación logística y visitas de la comitiva vaticana

El canciller detalló que el trabajo intersectorial abarca componentes esenciales como transporte aéreo y terrestre, acondicionamiento de papamóviles, seguridad, salud, comunicaciones e infraestructura temporal. Para asegurar la cobertura mediática y la transmisión del evento, la Cancillería ha adjudicado los procedimientos presupuestales críticos en ambientación, soporte multimedia y suministro eléctrico.

En el marco de la planificación de campo, la comitiva técnica de la Santa Sede ha concretado dos visitas de evaluación estratégica en las regiones seleccionadas. De igual manera, los equipos técnicos del Estado peruano han ejecutado tres inspecciones intersectoriales para verificar las condiciones de seguridad en las localidades incluidas en el itinerario pastoral.

"Hemos tenido 2 avanzadas que han venido del Vaticano, el cardenal Salas es el que preside esta comitiva. Él ha ido mirando todos los lugares. Ustedes se acordarán que al principio fue el Estadio Monumental, después en el Estadio Nacional, en las Pampas de Pimentel en Lambayeque, Cajamarca, Pucallpa, en Cusco, en Lima también en las Palmas, la misa del último día", detalló.

Planes de contingencia y seguimiento a la salud del sumo pontífice

En la gestión de riesgos operacionales, la Cancillería ha integrado mecanismos de monitoreo meteorológico para prevenir complicaciones vinculadas al eventual impacto del fenómeno El Niño en las sedes operativas. Paralelamente, se anunció la llegada de una nueva delegación vaticana entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre para afinar los protocolos de seguridad, prensa y diplomacia.

Por otro lado, el ministro manifestó la inquietud del Gobierno respecto al estado de salud del obispo de Roma luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en fechas recientes. Para mantener un canal oficial de información, la Cancillería permanece en contacto continuo con la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y la representación diplomática ante la Santa Sede.

A pesar de la expectativa por la evolución de su salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que los preparativos no se han detenido. Las instituciones involucradas continúan desplegando las acciones para garantizar el cumplimiento de los plazos administrativos y logísticos trazados.

En ese sentido, Carlos Espá reiteró que el Estado peruano mantiene el despliegue técnico y logístico para garantizar las condiciones requeridas ante la llegada del papa León XIV al país, asegurando que los esfuerzos coordinados entre el sector público y las autoridades eclesiásticas permitirán cumplir rigurosamente con los calendarios de seguridad, transporte y cobertura mediática en todas las sedes nacionales previstas.