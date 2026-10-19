Fenómeno El Niño: José Luis Pacheco explica cómo se manejarán los cadáveres y dónde serán trasladados

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno El Niño plantea la necesidad de organizar la atención de posibles víctimas mortales ante una emergencia de gran magnitud. José Luis Pacheco, gerente de la Oficina de Criminalística del Instituto de Medicina Legal, explicó en entrevista con Exitosa cómo se manejarían los cadáveres, desde su traslado hasta las acciones para establecer su identidad.

¿Qué son los Puntos Negros y cómo recibirán los cadáveres?

Según José Luis Pacheco, los cuerpos que deje una emergencia vinculada con el fenómeno El Niño serán trasladados a espacios de acopio conocidos como Puntos Negros. En estos lugares se recibirán los cadáveres antes de continuar con los procedimientos previstos para su manejo e identificación.

El funcionario precisó que los cuerpos podrían llegar identificados o sin identificar. Esta condición determinará las acciones posteriores dentro del procedimiento forense, que contempla espacios destinados a recibir los restos humanos y facilitar el trabajo de los especialistas responsables de establecer quiénes son las víctimas.

Los Puntos Negros forman parte de la organización prevista para atender situaciones con numerosas víctimas mortales. De acuerdo con información institucional del Ministerio Público, el plan de respuesta forense ante desastres contempla trasladar los cadáveres desde las zonas afectadas hacia centros de acopio y, más tarde, a morgues temporales para realizar las diligencias correspondientes.

¿Qué técnicas se utilizarán para identificar los cadáveres?

José Luis Pacheco explicó durante la entrevista con Exitosa que los cadáveres que no sean reconocidos serán sometidos a diferentes técnicas para determinar su identidad. El procedimiento se aplicaría a las víctimas que lleguen sin identificar después de una emergencia relacionada con el fenómeno El Niño.

"Vamos a utilizar diferentes técnicas para poder dar con la identidad", señaló Pacheco durante la conversación. La declaración se refiere a las acciones previstas para reconocer a las personas fallecidas cuyos datos no puedan establecerse inicialmente.

Asimismo, se explica como las calles inundadas, viviendas afectadas por el agua y el aumento del caudal de un río vienen siendo arrasados por el fenómeno climático . Estas escenas acompañan la explicación sobre las medidas de preparación ante posibles emergencias y sus consecuencias, aunque no constituyen por sí mismas una confirmación de víctimas mortales.

La identificación de los cadáveres se suma al traslado hacia los Puntos Negros y las morgues preliminares, según lo explicado por el representante del Instituto de Medicina Legal. La información difundida no detalla cuáles serán todas las técnicas empleadas ni establece un procedimiento específico para cada caso.