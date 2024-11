¡Cerca al APEC! Manifestantes marchan contra el Ejecutivo a pocas cuadras del Mincul

En el cruce de las avenidas Canadá y Aviación, a escasas cuadras de donde se viene realizando el Foro APEC 2024, un grupo de manifestantes se dio cita para mostrar su rechazo contra el Ejecutivo y pidiendo por la seguridad en el país. En la zona también se encontró una banda musical de la Policía Nacional del Perú para "animar la protesta".

Muy cerca de los tres puntos en donde se lleva a cabo gran parte del evento internacional, donde se halla el Lima Centro de Convenciones, el Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional, los protestantes hicieron sentir su desaprobación a las acciones del Ejecutivo, en especial contra la presidenta de la Nación, Dina Boluarte.

Un grupo que fue visto en los exteriores del APEC 2024, fue la delegación 'Héroes del 9 de enero' de Puno, quienes hacen alusión a las personas que perdieron la vida durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, contra la recién ascendida al poder, Dina Boluarte.

Esta sería el último día de protesta, anunciado por diferentes gremios de transporte y de otros sectores, quienes hicieron el llamado para los días 13, 14 y 15 de noviembre. Algunas de las mujeres miembro de la comitiva previamente mencionada, serían ronderas que llegaron para la protesta desde el interior del país.

En una entrevista brindada para Canal N, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, puntualizó que las protestas convocadas para los días durante el desarrollo del Foro APEC 2024, han fracasado. Asimismo, indicó que la ciudadanía contaría con una "madurez cívica", por no sumarse al llamado de manifestaciones, y considera que en el Gobierno sí es posible tener una "dinámica de diálogo".

"Se han convocado a muchas marchas para estos días y hay que decirlo claramente, han fracasado. La ciudadanía ha tenido una madurez cívica de no salir a protestar y dejar que este evento discurra de manera tranquila. Nosotros creemos que este ambiente que se ha logrado esta semana es posible de mantenerlo las semanas siguientes. No habría razón para decir que no mantener la dinámica de diálogo y de buena voluntad y sostenerla por lo menos hasta las elecciones del 2026", comentó.