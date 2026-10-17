Cine de luto: muere Michael Forest, icónico actor de "Star Trek", a los 97 años

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El actor estadounidense Michael Forest, conocido por su participación en la franquicia "Star Trek", ha muerto a los 97 años. Su fallecimiento fue informado por su amigo James A. Brown en una publicación en Facebook generando gran pesar en los fans de la recordada serie y los amantes del cine.

El reconocido actor Michael Forest partió a la eternidad

La leyenda de Hollywood dejó de existir el último el miércoles a los 97 años en una residencia para adultos mayores en Sparks, Nevada, donde vivió durante los últimos años de su vida. Su amigo de toda la vida, fue quien dio a conocer su partida, aunque no brindó mayores detalles sobre las causas.

"Es con gran tristeza que informo de que hemos perdido a Michael Forest. Lo conocí como actor y lo quise como amigo", fueron las sentidas palabras del allegado del reconocido artista de acuerdo a lo señalado por el medio Hollywood Reporter.

Luego de desarrollar una carrera de aproximadamente 65 años en el cine y la televisión, el intérprete escénico decidió pasar sus últimos años alejado de los grandes reflectores, después de una trayectoria que lo llevó a participar en producciones de ciencia ficción, westerns, series de comedia y películas de aventuras.

Vale señalar que su último trabajo en el séptimo arte sucedió en 2019 cuando tenía 90 años, con el cortometraje "When the Train Stops", en el que interpretó al alguacil Preston Booth.

En lo que respecta a sus datos más personales, Forest estaba casado con la también actriz Diana Hale desde 1970, la pareja permaneció unida durante más de medio siglo, hasta la muerte de ella en 2022.

Murió Michael Forest a los 97 años. Fue Apolo en Star Trek, un motociclista alienígena en The Twilight Zone y el bárbaro Zarko con Roger Corman. 🎬 Nota completa: https://t.co/e4EcO5es2d #MichaelForest #StarTrek #RogerCorman #TheTwilightZone #Cine https://t.co/wIDCZeM0zA — ContubernioMx (@ContubernioMX) October 17, 2026

Una destacada trayectoria en televisión y cine

Nació el 17 de abril de 1929 en Harvey, Dakota del Norte, bajo el nombre de Gerald Michael Charlebois, posteriormente adoptó el nombre artístico de Michael Forest alrededor de 1957. Se trasladó junto a sus seres queridos a Seattle, Washington, y posteriormente estudió inglés y teatro en la Universidad Estatal de San José.

Gracias a su 1.90 m. de estatura y su cuerpo atlético obtuvo papeles de personajes imponentes, héroes y figuras mitológicas, uno de los más recordados llegó en 1967, cuando interpretó a Apolo en el episodio "Who Mourns for Adonais?" de la serie original "Star Trek".

En 1964 apareció en "The Twilight Zone" y "The Dick Van Dyke Show". A lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, Forest también participó en episodios de series como "Zorro", "Maverick", "The Outer Limits", "Gunsmoke", "Mission: Impossible", "Gilligan's Island" y "Get Smart".

El cine también ocupó un lugar importante en la trayectoria de Michael Forest. Interpretó a Zarko el Bávaro en "The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent" (1958). Más tarde participó en "Beast from Haunted Cave" (1959), "Ski Troop Attack" (1960) y "Atlas" (1961).

En conclusión, el mundo del cine atraviesa un día lúgubre luego de que se diera a conocer que el icónico actor estadounidense Michael Forest falleció a los 97 años. Si bien tuvo una trayectoria de aproximadamente 65 años en el cine y televisión, será recordado por su papel de Apolo en la franquicia de ciencia ficción "Star Trek".