Giro en Washington: Marco Rubio respalda a Dinorah Figuera en los diálogos de transición en Venezuela

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un movimiento que redefine el tablero político de la oposición venezolana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este viernes a la opositora Dinorah Figuera en la sede del Departamento de Estado en Washington.

Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia estadounidense prometió que la dirigente cuenta con "el mayor apoyo posible desde los más altos niveles de nuestro gobierno" de cara a las negociaciones para una transición democrática con el oficialismo. Rubio subrayó que el objetivo será la construcción de una "democracia duradera" con instituciones estables.

Resultados concretos de las conversaciones

Las rondas de diálogo entre sectores del chavismo —encabezados por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez— y el bloque opositor liderado por Figuera han arrojado avances celebrados por la Casa Blanca.

Según una hoja informativa difundida por el Departamento de Estado, las negociaciones han permitido la liberación de más de 1.000 presos políticos (con la promesa de cerca de 200 más), el desbloqueo de múltiples portales informativos en internet y trabajos orientados a reformar el Tribunal Superior de Justicia y la Ley contra el Odio.

El distanciamiento de María Corina Machado

Este nuevo escenario de diálogo y entendimiento ha profundizado la fractura en el liderazgo opositor tradicional. Figuras clave en el exilio, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, decidieron distanciarse de este proceso.

Por su parte, la administración de Donald Trump ha manifestado de manera abierta que Machado carece del respaldo operativo necesario para liderar el país en esta etapa, optando por ver en el gobierno de Rodríguez una alternativa pragmática y estable con la cual Washington considera viable trabajar.

Qué mensaje de Marco Rubio para Venezuela. Para no quitarle ni una coma. Lo dejo por acá:



"Ella (Dinorah Figuera) cuenta con el 100% de nuestro apoyo. Nuestro deseo para Venezuela es que no tenga simplemente elecciones. Las elecciones, por supuesto, son muy importantes para... — Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) October 9, 2026

Hacia la reinstitucionalización del país

Por su parte, Dinorah Figuera agradeció el respaldo estadounidense y enfatizó que el foco de su gestión está puesto en la restitución de los poderes públicos y la generación de garantías civiles, destacando que la hoja de ruta busca consolidar un clima de reconciliación y prosperidad económica que culmine en comicios libres y transparentes.

"Estamos comprometidos con la restitucionalización de los poderes públicos, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Nacional Electoral", señaló la opositora.

El firme respaldo de Estados Unidos a Dinorah Figuera marca una ruptura definitiva con la estrategia opositora tradicional liderada por María Corina Machado.

Al apostar por una vía de negociación pragmática y directa con las actuales autoridades venezolanas, Washington busca asegurar una transición controlada que priorice la estabilidad institucional y económica por encima de los liderazgos tradicionales del exilio.