"Cine de Patas" llega a San Isidro: conoce cómo ayudar a gatitos vulnerables con alimento para mascotas

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cine y la solidaridad animal se unirán este sábado 17 de octubre en una nueva edición de "Cine de Patas", iniciativa impulsada por la Fundación Wanda para reunir alimento destinado a gatitos que necesitan apoyo.

Una función de cine para ayudar a gatitos vulnerables

La actividad se desarrollará en Movie Time San Isidro y tendrá como principal atractivo la proyección de la película "Simón, el gato testarudo", programada para las 5:00 p. m. La propuesta busca convertir una salida al cine en una oportunidad para contribuir al bienestar de los animales y promover la colaboración entre las personas que apoyan la protección animal.

Según la publicación difundida, la jornada también contará con actividades y sorpresas para los asistentes desde las 3:00 p. m., por lo que el público podrá llegar con anticipación y participar en las dinámicas organizadas antes de la función.

La campaña pone el foco en los gatitos vulnerables que requieren alimento y cuidados. A través de este tipo de iniciativas, las organizaciones vinculadas con la protección animal buscan movilizar a la ciudadanía y reunir donaciones que puedan contribuir a atender sus necesidades.

¿Qué debes llevar para participar en "Cine de Patas"?

Las personas interesadas en sumarse a esta jornada solidaria podrán colaborar mediante la entrega de alimento para gatos. De acuerdo con la convocatoria, los asistentes deberán aportar tres latas de paté para gato o dos kilos de alimento como forma de contribución.

De esta manera, la participación en la actividad no solo permitirá disfrutar de una película, sino también apoyar una causa relacionada con el cuidado y la protección de los animales.

La iniciativa está dirigida a quienes desean combinar una actividad recreativa con una acción solidaria. Además, las actividades previas a la proyección permitirán que los asistentes disfruten de una experiencia que busca sensibilizar sobre las necesidades de los felinos que requieren ayuda.

Para obtener información e inscribirse, la publicación señala el número telefónico 906 179 382. Se recomienda comunicarse previamente para consultar los detalles de participación y confirmar las condiciones de ingreso a la función.

"Cine de Patas" forma parte de las iniciativas que buscan promover la solidaridad a través de actividades culturales y recreativas, acercando a más personas a las acciones de apoyo a los animales.

Esta nueva edición representa una alternativa para quienes desean disfrutar del cine y, al mismo tiempo, contribuir con alimento para gatitos vulnerables. Con una donación y la participación en la jornada, los asistentes podrán sumarse a una causa que pone en el centro el bienestar animal y la importancia de la colaboración ciudadana.