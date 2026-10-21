¿Cómo revisar y descargar tus APORTES a la ONP? LINK y pasos a seguir para ver tu historial

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Quieres saber si tu empleador registró correctamente tus aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP)? Conoce el link que te permitirá revisar y descargar el reporte de tus aportes de forma periódica.

¿Dónde consultar tus aportes a la ONP? Link de consulta

La ONP, institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recomienda a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) consultar de manera online su historial previsional y descargar el reporte que muestra los aportes declarados.

Conocer el historial previsional y hacer un seguimiento oportuno, permite detectar a tiempo posibles periodos que no figuren en el historial. Según la ONP, este paso es esencial especialmente para los trabajadores dependientes, para identificar que su empleador esté declarando los aportes retenidos de sus remuneraciones.

Se aconseja no esperar a tu jubilación para realizar ese importante paso. En ese marco, si eres afiliada o afiliado del SNP, puedes ver el estado de cuenta de tus aportes declarados a través de la plataforma en línea, tal como establece el D.L. Nº 19990.

¿Cómo revisar y descargar tu reporte de aporte?

En caso identifiques periodos sin aportes registrados o que tus contribuciones fueron realizados por error al Sistema Privado de Pensiones (AFP), debes pedirle a tu empleador que los regularice. Por otro lado, se aconseja que quienes realizan aportes facultativos y estén a cinco años de jubilarse, pueden conocer el monto que acumularon para evaluar alternativas que tienen para incrementar la cifra y mejorar su pensión.

Por ello, para revisar tu historial de aportes debes ingresar a la plataforma virtual de la ONP con tu clave virtual. Accede al reporte de aportes a través de este ENLACE oficial: ONP Virtual - Tu zona segura. Una vez que ingreses a la plataforma, podrás ver la información registrada sobre tus aportaciones al SNP. Seguidamente realiza estos pasos:

Digita tu número de documento de identidad (DNI) y tu clave virtual para ingresar a tu cuenta (si no tienes una, puedes solicitarla en línea).

Selecciona el botón "Estado de cuenta en línea" y descarga el documento que aparece registrado en el sistema.

Recuerda que el servicio está disponible las 24 horas del día. Contrastar tu información con tus boletas de pago te permite detectar cualquier diferencia a tiempo.

Línea de contacto de la ONP

Si tienes dudas, comunícate con ONP Te escucha llamando al (01) 634-2222 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., marcar la opción 1, digitar el número de DNI del afiliado y volver a marcar la opción 1.

El Reporte de Aportes llegará en pocos minutos al correo electrónico registrado. Este servicio está disponible de lunes a domingo desde las 6:00 horas hasta las 21:00 horas incluso feriados y requiere contar con clave virtual.

Consultar periódicamente el historial permite conocer cuántos aportes están registrados y detectar posibles inconsistencias antes de iniciar un trámite previsional. Por ello, la ONP aconseja a sus afiliados realizar esta verificación.