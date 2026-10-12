ONP otorgará pensión de hasta S/ 1.000: conoce los requisitos y cómo solicitarla

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) contempla una pensión de hasta S/ 1.000 para afiliados con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos. La prestación busca brindar un ingreso a quienes presentan una condición física o mental que limita significativamente su capacidad para trabajar.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión de la ONP?

Esta prestación está dirigida a los afiliados cuya discapacidad reduce al menos el 50 % de su capacidad para realizar su trabajo habitual. El acceso depende de la evaluación médica y del cumplimiento de las condiciones previsionales correspondientes a cada caso.

La condición debe acreditarse mediante un certificado médico emitido por una entidad autorizada. Este documento permite sustentar la situación de salud del solicitante y forma parte de los requisitos para evaluar el pedido de pensión por discapacidad ante la institución previsional.

Otro aspecto importante es el tiempo de aportación. Para determinados supuestos, se requiere demostrar al menos 12 meses de aportes durante los tres años anteriores al accidente o hecho que provocó la discapacidad. Las condiciones específicas deben revisarse según la situación del afiliado y las reglas aplicables.

La prestación puede otorgarse de manera temporal o permanente, dependiendo de la evaluación de la discapacidad y de las condiciones establecidas para cada solicitud. Por ello, no todos los afiliados reciben automáticamente el mismo beneficio ni acceden a él únicamente por presentar una enfermedad.

¿Cómo solicitar la pensión por discapacidad?

Los interesados deben iniciar el trámite ante la ONP y presentar la documentación que permita verificar su identidad, situación médica y cumplimiento de los requisitos previsionales. La entidad evalúa cada solicitud antes de determinar si corresponde otorgar la pensión y bajo qué condiciones.

Entre los aspectos que deben revisar los solicitantes figuran la acreditación de la discapacidad, los aportes realizados y los documentos médicos exigidos. Cumplir con las condiciones establecidas es fundamental para que la ONP pueda evaluar el acceso a la prestación, cuyo monto puede alcanzar los S/ 1.000.

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Para evitar confusiones, este beneficio debe distinguirse del reajuste de pensiones aplicado a determinados jubilados e integrantes del sistema previsional durante 2026. Aunque ambas medidas se relacionan con la ONP y mencionan montos de hasta S/ 1.000, corresponden a supuestos diferentes y tienen requisitos propios.

Los afiliados pueden consultar las condiciones actualizadas en la plataforma oficial del Estado, en la sección de trámites de la ONP sobre la pensión de invalidez del Decreto Ley N.° 19990. Allí podrán verificar la información necesaria antes de presentar su solicitud.

La pensión de la ONP de hasta S/ 1.000 por discapacidad está sujeta a una evaluación médica y previsional. Los afiliados deben comprobar los requisitos de aportación y presentar los documentos solicitados para conocer si les corresponde acceder a este ingreso.