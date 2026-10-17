Cronograma de PAGOS de SUELDOS al sector público vía Banco de la Nación: ¿quiénes cobran el 22 de octubre?

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa qué trabajadores del sector público cobrarán sus sueldos el jueves 22 de octubre, según el cronograma establecido por el Banco de la Nación. ¿Estás en la lista que recibirá el pago de su remuneración?

Cronograma de pagos de sueldos al sector público en octubre

De acuerdo al cronograma anual mensualizado para el pago de remuneraciones y pensiones en la administración pública, el pago de sueldos para quienes laboran en entidades del Estado comenzarán a cobrar sus sueldos correspondientes al mes de octubre del 2026.

Conforme a la programación ratificada a través de la Resolución Viceministerial N.° 005-2025-EF/11.01, el abono de sus sueldos se dará de forma escalonada y a través del Banco de la Nación, para evitar inconvenientes y contratiempos al momento de recibir sus depósitos.

Estos trabajadores del sector público cobrarán el 22 de octubre

Los trabajadores de determinadas entidades del Estado deben estar atentos a la fecha de pago de sus remuneraciones correspondiente al presente mes. Según el cronograma oficial, este jueves 22 de octubre se realizará el depósito para servidores de seis entidades públicas, que te mostramos a continuación para que tomes las medidas correspondientes:

Ministerio de Salud.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de Cultura.

Ministerio del Ambiente.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

Ten en cuenta que el cronograma también contempla las fechas para determinados pagos periódicos no remunerativos, como CAS, Secigra y propinas para practicantes, cuando corresponda. Para ver con más detalle la programación puedes acceder al siguiente ENLACE.

¿Cuándo cobraron los otros trabajadores públicos?

Recuerda que el pago de remuneraciones de octubre para quienes trabajan en el sector público se desarrolla de manera escalonada durante cuatro días. El cronograma comenzó el martes 20 de octubre y continúa hasta el viernes 23.

El martes 20 corresponde a trabajadores de Educación, incluyendo universidades, además de la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas.

incluyendo universidades, además de la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, y Energía y Minas. El miércoles 21 de octubre está programado el pago para Interior , Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, En tanto, el jueves 22 de octubre corresponde a los trabajadores que ya se hizo mención líneas más arriba.

Finalmente, el viernes 23 se completa la programación con Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, JNJ, JNE y Tribunal Constitucional.

El jueves 22 de octubre de 2026 será una fecha clave para trabajadores de seis entidades del sector público. Ese día está programado el pago de sueldos del Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec, vía Banco de la Nación.