Conferencia Episcopal se pronuncia tras denuncia contra cardenal Cipriani: "Nos sentimos apenados"

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal Peruana emitió un pronunciamiento respecto a las acusaciones de abuso sexual contra el Cardenal Juan Luis Cipriani. En su mensaje, dan a entender que se habría comprobado la veracidad de los hechos expuestos por el diario español El País.

Obispos peruanos confirman acusaciones

La comunidad de obispos del Perú indicó que tuvieron conocimiento de los hechos luego de que la Dirección de Prensa del Vaticano confirmara la información vertida por el medio periodístico, y que fue negada en una carta por el exlíder de la iglesia católica peruana. En la misiva, asienten sentirse apenados tras conocer los hechos que involucran al líder del Opus Dei.

En ese mismo orden de ideas, se refirieron a las víctimas de abusos y a la comunidad católica, exhortando a los católicos a respetar que la persona afectada, quien denunció los hechos, permanezca en el anonimato.

"Nos sentimos apenados al conocer las recientes noticias acerca del Cardenal Cipriani. (...) Lamentamos el dolor sufrido por la víctima de abusos y por la comunidad eclesial y pedimos a todo el Pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato. (...) Reafirmamos nuestra cercanía a todas las víctimas de cualquier tipo de abuso", comentaron.

Posteriormente, el comunicado denota una aceptación por parte de los obispos peruanos respecto a la decisión del Papa Francisco de imponerle sanciones a Cipriani y alejarlo del Arzobispado de Lima. Finalmente, exhortan a los feligreses a brindar oraciones por el denunciante, por el Cardenal Juan Luis Cipriani y por la iglesia para que esta sea un "espacio seguro, donde vivir la reconciliación".

Compartimos el Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana "La verdad les hará libres" (Juan 8,32). pic.twitter.com/fRmDlXAx7H — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) January 29, 2025

López Aliaga defiende a Cipriani

A pesar del pronunciamiento de las distintas instituciones pertenecientes a la religión, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en una reciente conferencia de prensa, se refirió a la polémica acusación de abuso sexual contra su amigo y compañero en el Opus Dei, Juan Luis Cipriani, a quien, justamente, poco tiempo atrás, condecoró.

El alcalde enfatizó en que todos tienen derecho a un debido proceso, independientemente de la gravedad de las acusaciones en su contra. "Todo ser humano tiene derecho a un debido proceso, por lo que he leído en mi opinión, puedo estar equivocado, no hay debido proceso, entonces me parece que eso está mal", dijo.

De este modo, la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció respecto a la acusación de abuso de índole sexual que recae sobre el exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. En la misiva, argumentan estar de acuerdo con la decisión del Papa Francisco, exhortan a mantener el anonimato de la víctima y pidieron orar por todos los actores, incluyendo al acusado.