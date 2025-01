Caso 'Cipriani': Víctima recibió amenazas de miembros del Opus Dei tras denunciar abuso sexual

En entrevista con Exitosa, el periodista Pedro Salinas afirmó que la víctima que interpuso una denuncia contra Juan Luis Cipriani por abuso sexual recibió amenazas por miembros del Opus Dei, tal y como señaló el diario 'El País' en su investigación.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Salinas mencionó que si no se hizo público el caso de abuso sexual que envuelve a Cipriani Thorne fue porque la misma víctima así lo pidió. Sin embargo, al momento de hacer la denuncia, este mismo fue blanco de amenazas, ataques, insultos y más, que espera no se estén dando ahora debido a la exposición que se ha hecho en el diario español 'El País'.

"No hemos comentado nada porque la víctima nos pidió reserva sobre el caso (...) las amenazas eran de un amigo suyo, él tiene un entorno de amigos del Opus Dei, ellos suelen ser tan beligerantes como los sodalites (...) y yo no he visto 60, he visto si una decena de amenazas, ataques, insultos, adjetivos denigrantes y un hostigamiento que espero no se esté dando en este segundo", declaró en un primer momento.