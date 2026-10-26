Confiep alerta sobre El Niño en Perú: "Hay mucha gente que va a sufrir los embates de la naturaleza"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), advirtió sobre los efectos del fenómeno El Niño y alertó que miles de peruanos podrían verse afectados por los eventos climatológicos asociados a este fenómeno natural.

Responsabiliza a gobiernos anteriores por falta de prevención ante El Niño

Jorge Zapata manifestó que estamos poco capacitados para poder hacer frente al fenómeno El Niño a causa de la poca acción de los procesos anteriores, según dice. Pero que tambien de forma descetralizada a sido poco eficiente para las medidas preventivas, y eso quedó evidenciado en Piura.

"Estamos poco preparados porque los gobiernos anteriores hicieron muy poco. No solo en el central, si no también, los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Hemos viajado en los últimos meses a Piura y hemos visto que no se hicieron los trabajos", afirmó.

Zapata cuestiona falta de prevención ante El Niño en Piura

El presidente de la Confiep detalló que, al llegar a Piura, encontró que, si bien se habían ejecutado algunas obras, estas eran de carácter básico y no estaban enfocadas en prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

Asimismo, señaló que, durante los tres meses de gestión del Gobierno de Fujimori, el Ejecutivo y el sector empresarial hicieron lo posible por avanzar y reducir las brechas pendientes, en medio de los retrasos acumulados durante administraciones anteriores.

"Se hicieron obras sencillas, pero no las de prevención en el Alto Piura, las canalizaciones, las represas (...). En estos 3 meses que tiene el Gobierno, en colaboracion con el sector privado, se ha hecho poco porque se ha tenido que suplir lo que no se hizo anteriormente", señaló.

Keiko Fujimori y el ministro del MIDAGRI, Marco Vinelli, en las obras de prevención en el Alto Piura

Confiep pide medidas económicas ante fenómeno El Niño

Zapata también reconoció que miles de peruanos podrían verse afectados por los embates de la naturaleza, por lo que instó a poner en marcha medidas preventivas desde el ámbito económico y con la participación de los distintos poderes del Estado, a fin de prevenir y mitigar los posibles daños ocasionados por el fenómeno El Niño.

"Tenemos que atender sobre todo a la población damnificada. Hay mucha gente que va a sufrir los embates de la naturaleza. Si tenemos una deuda externa cuyos niveles son muy bajos, hay que trabajar. No podemos decir que no podemos tocar nuestra macroeconomía porque eso traerá problemas. ¿Acaso no debemos atender los problemas que ocasionará El Niño?", indicó.

En ese sentido, en una entrevista con Exitosa, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, advirtió sobre los efectos del fenómeno El Niño y alertó que miles de peruanos podrían verse afectados por los eventos climatológicos asociados a este fenómeno natural.