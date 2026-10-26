CONFIEP sobre posibilidad de suspensión perfecta por El Niño: "Para evitar que la empresa quiebre"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata, se refirió a la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores ante los efectos del fenómeno El Niño. Señaló que este mecanismo debe evaluarse para evitar que las empresas quiebren y puedan continuar operando.

CONFIEP explica el funcionamiento de la suspensión perfecta

El presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata, detalló el procedimiento formal que deben seguir los empleadores ante la autoridad competente cuando se registren interrupciones intempestivas en sus actividades productivas.

"Es un mecanismo por el cual la empresa que se ve imposibilitada de producir, operar y de vender y de generar los recursos necesarios para atender sus planillas y demás necesidades solicita al Ministerio de Trabajo al Estado que le den esa suspensión perfecta", señaló.

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