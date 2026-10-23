Especialista advierte necesidad de habilitar albergues temporales ante riesgo del Fenómeno El Niño

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el ingeniero Luis Morán, especialista en gestión de riesgo de desastres, mencionó que el Gobierno debería implementar, de manera urgente, medidas para mitigar las consecuencias que causará el fenómeno El Niño. Para Morán, la infraestructura de las viviendas, en muchas partes del país, colapsarían por las lluvias intensas que se presentarían en zonas de riesgo.

La recomendación y advertencia del especialista pasa por habilitar albergues temporales para atender a las familias damnificadas y alejarlas de los lugares con alta vulnerabilidad. Además, menciona que el Estado debería priorizar la reubicación de personas y garantizar los recursos básicos de subsistencia.

Especialista recomienda medidas ante la emergencia

Morán menciona que la atención durante los momentos de crisis climática, se debe priorizar trabajos en la logística en seguridad y en alimentación. Invoca a que las autoridades planteen medidas de prevención con antelación en lugares específicos para el resguardo de personas en situación de vulnerabilidad.

"A nivel emergencia, ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Justamente esto, los albergues, la comida, la ubicación de las familias, y también garantizar servicios básicos esenciales para la supervivencia digna de todos los afectados por el fenómeno climático", dijo Luis Morán, especialista en gestión del riesgo de desastres.

Posteriormente, el especialista en gestión del riesgo de desastres, advirtió que el sistema como los suministros de agua y electricidad, corren un riesgo de posible colapso. Esto provocaría una situación que afectaría a familias damnificadas.

"Saber que con todas estas crecidas los servicios básicos van a colapsar. dotación de agua potable, electricidad, muchas sistemas de agua en las zonas urbanas funcionan con bombas eléctricas y si se corta el fluido eléctrico no van a funcionar", dijo Luis Morán.

Por ello, el especialista agrega que la preparación técnica es importante para evitar desastres humanitarios como los ocurridos durante el Niño Costero de 2017. Se deben realizar y concretar los protocolos de emergencia ante la crecida de ríos y colapso de las vías por el agua.

Inversiones en obras públicas de prevención

El ingeniero menciona que el Gobierno invertirá cerca de 18,000 millones de soles. Sin embargo, advierte que muchas de estas obras se encuentran paralizadas o con problemas legales. Ello complica la culminación de la infraestructura necesaria ante la emergencia inminente.

son obras que llamamos de las 'regulares' y que están paralizadas por diversos problemas legales, problemas de terreno, de expediente. No sé si necesariamente también están consideradas las obras de la reconstrucción que van a estar recién identificadas a partir de febrero o marzo cuando comencemos a tener los problemas serios", dijo.

Por último, Luis Morán concluyó indicando que las labores de reconstrucción serían identificadas recién para el mes de febrero o marzo. Sin embargo, en dichos meses, las autoridades ya deberían estar enfrentando los daños provocados por el fenómeno climático.