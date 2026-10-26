Keiko Fujimori inicia operativo contra antenas en penales: "Con orden judicial se está entrando"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó el inicio de un operativo para intervenir estaciones ilegales y antenas clandestinas de telecomunicaciones ubicadas en los alrededores de establecimientos penitenciarios. La medida forma parte de las acciones del Gobierno, a través del Comando Unificado, para restringir las comunicaciones ilícitas desde las cárceles.

Keiko Fujimori participa en operativo contra antenas

Durante la intervención, la mandataria informó que las acciones se desarrollan en ocho establecimientos penitenciarios e incluyen la intervención de estaciones y antenas identificadas previamente por las autoridades. Según explicó, el objetivo es desmantelar la infraestructura que habría permitido el ingreso de señales de telecomunicaciones hacia los penales.

"Se están interviniendo varios penales, son ocho estaciones y 43 antenas. También vemos al premier con el ministro de Defensa en el cuartel general del Ejército y tenemos aquí en la oficina al ministro de Transportes y al ministro de Justicia", manifestó la mandataria.

Operativo contra antenas clandestinas cuenta con orden judicial

La jefa de Estado precisó que, antes de ejecutar las intervenciones, se realizó un trabajo técnico con los equipos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para identificar las señales que llegaban a los establecimientos penitenciarios.

De acuerdo con sus declaraciones, este procedimiento permitió localizar señales de gran potencia que habrían facilitado las comunicaciones dentro de las cárceles. Tras identificar los puntos de emisión, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes y gestionaron las órdenes judiciales necesarias para proceder con las intervenciones.

"Se ha hecho un trabajo previo con los equipos del Ministerio de Transportes para identificar las señales que llegan a los penales. Una vez identificadas estas señales potentes que han permitido la comunicación dentro de los penales, se ha procedido a hacer la denuncia correspondiente y con orden judicial se están entrando a intervenir y a derribar las antenas", sostuvo.

Asimismo, la mandataria remarcó que el despliegue involucra a distintas entidades del Ejecutivo, entre ellas los ministerios de Defensa, Transportes y Comunicaciones, y Justicia.

Gobierno busca reforzar la seguridad penitenciaria

Dicha intervención se enmarca en las medidas impulsadas por el Comando Unificado para enfrentar la criminalidad y fortalecer el control de las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios.

Finalmente, Keiko Fujimori señaló que el retiro de las antenas clandestinas busca impedir las comunicaciones no autorizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Para ello, se ejecutan intervenciones con órdenes judiciales que permitan desmantelar estas infraestructuras y restringir las conexiones ilícitas.