SUTEP irá a paro nacional este 29 octubre tras incumplimiento de compromisos: "No hay sensibilidad"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, cuestionó al Gobierno por el incumplimiento de compromisos con el sector educativo y confirmó que el gremio acatará un paro nacional este 29 de octubre. El dirigente denunció una falta de voluntad política para atender sus demandas.

SUTEP ratifica la medida de fuerza y exigencias al Ejecutivo

La dirigencia del gremio docente confirmó el acuerdo adoptado por sus bases tras evaluar la falta de avances en las negociaciones con las autoridades gubernamentales. Señaló que tras la reunión que tuvo el gremio el pasado sábado 24 de octubre ratificaron la fecha.

"Este sábado hemos tenido una reunión en donde la medida se ha ratificado. El 29 de octubre hay un paro nacional de todo el magisterio peruano", indicó.

El representante del SUTEP enfatizó que los reclamos planteados por el sector cuentan con marco legal y respaldo en la Carta Magna. Además, indicó que la falta de implementación reglamentaria afecta directamente a una población de 200 mil educadores cesantes y jubilados a nivel nacional.

"Hay un conjunto de exigencias todas con amparo en la Constitución y en la ley que entendemos tiene que obligar al Gobierno y al Congreso de la República a cumplir con compromisos electorales que pasaron por afirmaciones en el sentido de priorización de educación, cumplimiento de la Constitución", señaló.

Entre los puntos exigidos por la dirigencia figura el pago diferido de beneficios laborales correspondientes al año anterior para el personal docente y administrativo.

"Hay deudas del año pasado que se tiene con los trabajadores, familiares que han fallecido y generan un derecho en el trabajador llamado subsidio por luto y sepelio, más de un año no se paga. La asignación por tiempo de servicio, cuando tú cumples 25, 30 años tienes una asignación, no se cumple más de un año, trabajadores docentes y auxiliares de educación", indicó.

Situación de los pensionistas y respuesta del Ministerio de Economía

La representación sindical denunció la omisión en la reglamentación de la normativa referida al cálculo de pensiones para los trabajadores del sector educativo en condición de retiro. Señaló que se trataría de un "trato discriminatorio" hacia los docentes.

"Tenemos una ley en el país que dice que las pensiones tienen que ser dignas y tiene que publicarse un reglamento que este Gobierno no quiere cumplir, no quiere publicar y al contrario el Ministro de Economía que lejos de ser solidario lo que hace es mandar esta ley al Tribunal Constitucional a efecto que se derogue. En concreto no hay sensibilidad", detalló.

La dirigencia del gremio sostuvo que la postura del Ministerio de Economía y Finanzas se sostiene en la supuesta falta de disponibilidad presupuestal para cubrir los devengados y reajustes pensionarios.

En ese sentido, el SUTEP mantendrá la convocatoria a la jornada de protesta nacional el 29 de octubre para exigir el cumplimiento de los pagos pendientes por subsidios, la asignación por tiempo de servicios y la aplicación del marco legal vigente sobre pensiones dignas para los docentes del país.