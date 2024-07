Congreso: Denuncian que 4 mil héroes del Cenepa serían excluidos de bonificación con nueva ley

El presidente de la Asociación de Héroes del Cenepa, Luis Romero, advirtió que cerca de 4 mil defensores de la patria se quedarían sin gozar de los derechos que le corresponden con nuevo predictamen en la Comisión de Defensa Nacional.

En diálogo con Exitosa, el excombatiente del Cenepa se pronunció en contra de un predictamen que busca otorgar una bonificación similar para los excombatientes en la Guerra del Cenepa y los militares de la Operación Chavín de Huántar.

En primer lugar, Romero indicó que, si bien existe una ley que otorga beneficios económicos a los militares que combatieron en el conflicto con Ecuador, esta "se congeló" en 850 soles desde el gobierno de Martín Vizcarra.

No obstante, ahora que continuaban en la lucha por aumentar el monto de dicha bonificación, la comisión presidida por la congresista Patricia Chirinos aprueba la referida norma legislativa, a la cual tilda de "populista" por poner en un mismo nivel a ambas operaciones militares, cuando en realidad son distintas.

Romero también precisó que las operaciones militares llevadas a cabo en la guerra del Cenepa deben distinguirse de la Operación Chavín de Huántar porque el primero se trata de una guerra, mientras que el segundo no.

"Cada evento glorioso de nuestras FF. AA. No se puede comparar una guerra convencional contra otro país, donde se han medido fuerzas entre ejércitos bajo declaratoria de guerra con una operación militar como Chavín de Huántar. Esa operación es parte de la guerra contrasubversiva, donde no se sabía quién era el enemigo, pero no es una declaratoria de guerra", sostuvo.