Corte IDH ordena al Perú tomar medidas provisionales a favor de víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta

La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ante el avance del proyecto de ley en el Congreso de la República que busca prescribir los delitos de lesa humanidad.

Mediante su cuenta de X, la corte IDH ordenó al Estado peruano que tome acciones para detener, dejar sin efecto o que no se otorgue vigencia la 'nueva ley de amnistía', que perdonaría los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 01 de julio de 2002.

"Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos", indica la resolución.