Corte de AGUA el 22 de octubre en distritos de Lima: horarios y zonas afectadas, según Sedapal

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá un nuevo corte temporal del servicio de agua potable programado para el jueves 22 de octubre. Revisa qué distritos de Lima se verán afectados: zonas y horarios en que será la interrupción.

Sedapal anuncia corte de agua este jueves: ¿cuál es el motivo?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal informa que la interrupción del servicio de agua potable será en determinadas horas y responderá a los trabajos de mantenimiento preventivo que se efectuará con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento que está distribuida en distintas zonas de la capital.

En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como almacenar el recurso hídrico con anticipación, además de revisar el cronograma oficial donde se detallan las áreas precisas, ya que ten en cuenta que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en sectores determinados como calles, manzanas, urbanizaciones y asentamientos.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 22 de octubre:

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. San Juan. Cuadrante: av. Los Héroes, av. Miguel Iglesias, av. Víctor C. Iglesias, av. Antonio Buckingham av. César Canevaro, av. José A. Morales, av. Genaro Numa Llona, jr. Felipe Arancibia.

Áreas afectadas en Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Simón Bolívar, A. H. Cerrito La Libertad, A. H. Cristo Rey, La Ensenada de Chillón, A. H. María J. Espinoza, A. H. Los Jazmines, A. H. Las Lomas de La Ensenada, A. H. Virgen de Fátima, A. H. Virgen del Carmen I y II, A. H. Vista Alegre, asoc. Aproviep, asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores, urb. Santa Cruz. Cuadrante: av. Angamos Oeste, ca. Francisco Tudela y Varela, av. Felipe Pardo y Aliaga, av. Los Conquistadores, av. Santa Cruz.

En San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. San Isidro, urb. Santa Isabel. Cuadrante: av. Angamos Oeste, ca. Francisco Tudela y Varela, av. Felipe Pardo y Aliaga, av. Los Conquistadores, av. Santa Cruz.

Así que recuerda revisar el cronograma del corte de agua programado por Sedapal, para identificar si tu distrito se verá afectado con la medida este jueves 22 de octubre, y así tomar tus precauciones desde ya.