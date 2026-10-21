Corte de LUZ en distritos de Lima y Callao el 22 de octubre: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad? Nuevo corte de luz sorprenderá a los vecinos de Lima y el Callao el jueves 22 de octubre, de acuerdo al último reporte de Pluz Perú. Conoce cuáles serán los distritos y las zonas exactas que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio.

¿Por qué será el corte de luz en distritos de Lima y el Callao?

Pluz Perú precisó en su portal oficial que el corte de luz que se efectuará en diversas zonas de Lima y el Callao este jueves responde a trabajos de mantenimiento y otras intervenciones que realizarán en sus redes eléctricas para seguir optimizando el suministro.

Estas labores pueden ocasionar interrupciones temporales del servicio, por lo que se aconseja tomar medidas preventivas y, especialmente, revisar a tiempo el cronograma donde se detallan las zonas exactas donde será el corte de luz.

Ten en cuenta que no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como manzanas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos. La programación de Pluz Perú también precisa los horarios en que se desarrollará la medida.

Corte de luz el 22 de octubre: zonas y horarios de interrupción

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el jueves 22 de octubre:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en A. H. Comerciantes y Artesanos mzs. D1, D2, Piniellita Castilla mzs. D1, D2, F5, F6, asoc. Prop. Viv. Ramón Castilla mzs. D2, F5, F6.

Áreas afectadas en Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en av. Abelardo Gamarra cdra. 14, av. Aurelio García y García cdra. 12, calle Elvira García y García cdras. 22, 23, 24, 25, 26, av. Víctor Sarria Arzubiaga cdra. 12, jr. Leonardo Arrieta cdras. 11, 12, jr. Juan de Dios Bedoya y Seijas cdra. 12, calle José María Seguin cdra. 1, jr. Juan Oleachea Arnao cdras. 12, 13, jr. Victorino Laynes cdra. 13, calle José Eugenio Paredes cdra. 23.

Asimismo, Pluz Perú precisó que el corte de luz en Lima Cercado se efectuará desde las 8:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. en las siguientes áreas que se precisan en la imagen:

Sectores afectados por el corte de luz.

Sin electricidad por horas en San Martín de Porres

Programación de interrupción del servicio eléctrico.

San Martín de Porres / Los Olivos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m. en jr. Piscobamba cdras. S/N, 14, av. Naranjal cdra. 14, urb. Parque Naranjal mzs. A3.

Corte de luz programado en San Martín / Los Olivos.

En Los Olivos / San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 5:00 p. m. en av. Los Próceres cdra. 78, jr. La Puntualidad cdra. 78, jr. La Personalidad cdra. 4, av. La Unidad cdra. 78, asoc. Viv. La Estrella mz. D, urb. Pro 4to Sct. mzs. II4, JJ4, K4, KK4, LL4, MM4.

En conclusión, al menos cuatro distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado para el 22 de octubre, según la programación de Pluz Perú. Se aconseja tomr medidas previsionales.