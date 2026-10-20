Corte de agua en distritos de Lima el 21 de octubre: zonas afectadas y horarios, según Sedapal

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte de agua programado el miércoles 21 de octubre en diversos distritos de Lima. Conoce cuáles son las zonas que se verán afectadas con la interrupción temporal y en qué horarios.

Cronograma de corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

El miércoles 21 de octubre, vecinos de distintos sectores de la capital se verán sorprendidos por una nueva interrupción del servicio de agua potable, según el último reporte de Sedapal. De acuerdo al anuncio de la empresa, el corte responde a labores de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

Ante el anuncio del corte de agua en determinadas zonas de Lima, se aconseja a los usuarios tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico con anticipación.

Además, se destaca que la suspensión se efectuará en distintos horarios y no en un distrito en su totalidad, sino en sectores específicos como manzanas, urbanizaciones, calles y asentamientos humanos, por lo que se recomienda revisar con tiempo la programación de Sedapal para identificar si tu hogar se verá afectado o no.

Lista de distritos de Lima donde será el corte de agua

Para conocer a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 21 de octubre:

Sectores afectados en Pueblo Libre

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en C. R. Villa Militar, Cercado. Cuadrante: av. Bolívar, av. Paso de los Andes, Psj. Cuatro, Ca. Rosa Toledo, av. Sucre, av. Gral. José Egusquiza y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Puente Piedra

Cronograma de corte de agua.

En San Isidro

Desde las 2:00 p. m. del 21 de octubre hasta las 3:00 a. m. del 22 de octubre en área comprendida: entre la av. Javier Prado, av. República de Panamá, av. Tomás Marsano, av. Angamos Este, av. José Gálvez Barrenechea, av. San Borja Sur y av. Aviación.

Interrupción del servicio de agua en Surquillo

Desde las 2:00 p. m. del 21 de octubre hasta las 3:00 a. m. del jueves 22 de octubre en área comprendida entre la av. Javier Prado, av. República de Panamá, av. Tomás Marsano, av. Angamos Este, av. José Gálvez Barrenechea, av. San Borja Sur y av. Aviación.

Sin agua por horas en Villa María del Triunfo

Zonas afectadas por el corte de agua.

En San Borja

Desde las 2:00 p. m. del 21 de octubre hasta las 3:00 a. m. del 22 de octubre en área comprendida entre la av. Javier Prado, av. República de Panamá, av. Tomás Marsano, av. Angamos Este, av. José Gálvez Barrenechea, av. San Borja Sur y av. Aviación.

Sedapal anunció que al menos seis distritos de Lima se verán afectados por el corte temporal del servicio de agua potable programado para el miércoles 21 de octubre. ¡Toma tus precauciones desde ya!